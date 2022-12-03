ФИФА объявила, что резонансный гол Японии в ворота Испании засчитан верно

«Второй гол Японии в их победном матче с Испанией был проверен VAR, чтобы определить, вышел ли мяч из игры. Официальные лица видеоматча использовали изображения с камеры на линии ворот, чтобы проверить, находится ли мяч частично на линии или нет. Другие камеры могут давать вводящие в заблуждение изображения, но, судя по имеющимся свидетельствам, мяч не вышел из игры целиком», — говорится в заявлении ФИФА.