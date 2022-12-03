Суперкомпьютер предсказал итоги ⅛ финала и победителя ЧМ. Франции нет даже в тройке!

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
18:00Не началсяНидерландыСША
1/8 финала
тв
22:00Не началсяАргентинаАвстралия
1/8 финала
тв
4.12Не началсяФранцияПольша
1/8 финала
тв
4.12Не началсяАнглияСенегал
1/8 финала
тв
5.12Не началсяЯпонияХорватия
1/8 финала
тв
5.12Не началсяБразилияЮжная Корея
1/8 финала
тв
6.12Не началсяМароккоИспания
1/8 финала
тв
6.12Не началсяПортугалияШвейцария
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяП 49П 50
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51П 52
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
09:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Суперкомпьютер предсказал итоги ⅛ финала и победителя ЧМ. Франции нет даже в тройке!

Неужели ни один из фаворитов не вылетит так рано?

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19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

Суперкомпьютер компании Five Thirty Eight назвал фаворитов во всех парах ⅛ финала чемпионата мира. Кроме того, он оценил вероятность победы на ЧМ-2022 каждой из оставшихся сборных. Напомним, за основу вычислительная машина берёт так называемый Soccer Power Index, который отражает силу команд в атаке и обороне.

Нидерланды — США

Для суперкомпьютера голландцы явные фавориты матча с американцами. Шансы на победу команды Луи ван Гала — 65%, а на успех «звёздно-полосатых» — лишь 35%. Вообще, эти сборные встречались между собой пять раз. В четырёх случаях победу одерживала сборная Нидерландов, но в последней товарищеской игре, состоявшейся летом 2015-го, США выиграли в очень ярком и результативном матче со счётом 4:3.

Напомним, «оранжевые» пропустили ЧМ-2018 в России, а в 2014-м заняли третье место под руководством того же ван Гала. Американцы четыре года назад тоже не играли на чемпионате мира. В 2014-м они добрались до ⅛ финала.

Аргентина — Австралия

Сборная Аргентины — безусловный фаворит. Вероятность победы команды Лионеля Месси оценивается в 83%. Австралии суперкомпьютер оставляет 17% на сенсацию. Четыре года назад «альбиселесте» как раз остановилась на стадии ⅛ финала, правда, тогда уступила команде совсем другого уровня — будущим чемпионам мира французам. Австралия не вышла из группы на ЧМ-2018, а в плей-офф не попадала с 2006-го. В семи очных встречах у австралийцев одна победа над Аргентиной, добытая ещё в 1988-м, при одной ничьей и пяти поражениях.

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Франция — Польша

В противостоянии сборных Франции и Польши фаворит тоже очевиден. Суперкомпьютер отдаёт 82% «трёхцветным» во главе с Килианом Мбаппе и только 18% Роберту Левандовскому и компании. Если французы защищают титул чемпионов мира, завоёванный в России, то поляки четыре года назад выбыли после группового этапа. В топ-16 они не попадали с 1986-го. По «личкам», безусловно, большой перевес у Франции — восемь побед при пяти ничьих и трёх поражениях. Поляки не обыгрывали этого соперника с 1982-го.

Англия — Сенегал

И в этой паре сложно говорить о равенстве сил. Конечно же, Англия — фаворит. Вероятность победы команды Гарета Саутгейта составляет 68%, тогда как шансы Сенегала оцениваются в 32%. Очевидно, англичане хотят превзойти свой результат на ЧМ-2018 в России, где они заняли четвёртое место. Сенегальцы уже сделали шаг вперёд, поскольку тогда не вышли из группы. Но их ориентир — повторение успеха 2002 года, когда команда попала в четвертьфинал. Интересно, что Англия и Сенегал ранее не играли друг с другом, так что история их встреч только начинается.

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Япония — Хорватия

А вот здесь уже более равные соперники. Суперкомпьютер подсчитал, что шансы хорватов на победу составляют 54%, а японцев — 46%. Почти фифти-фифти. Действительно, вряд ли сборная Хорватии намного сильнее, ведь на групповом этапе она набрала даже меньше очков. Тем не менее хорваты кажутся фаворитами, так как они финалисты ЧМ-2018, сохранившие в составе целую группу классных игроков. Японию на турнире в России драматично притормозили в ⅛ финала бельгийцы. Что касается личных встреч, то они были. Правда, всего три. И тут равенство: по одной победе каждой команды плюс ничья.

Бразилия — Южная Корея

Если верить суперкомпьютеру, у бразильцев не должно возникнуть проблем в первом раунде плей-офф. В пользу команды Тите — 82%, а у южнокорейцев остаются скромные 18%. Даже вероятное отсутствие Неймара не снижает шансы южноамериканцев. На прошлом ЧМ сборная Бразилии выбыла в четвертьфинале, Южная Корея вообще не вылезла из группы. В последний раз эта азиатская команда играла в плей-офф в 2010-м. Прежде бразильцы с южнокорейцами встречались семь раз — у «селесао» шесть побед при одном поражении.

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Марокко — Испания

Возможно, сборная Испании не выбирала себе соперника в плей-офф, а просто так совпало, что сыграет с Марокко, но, с точки зрения суперкомпьютера, получилось очень удачно. Вероятность победы команды Луиса Энрике оценивается в 73%, а марокканцев — только в 27%. Испанцы и на ЧМ-2018 играли в плей-офф, но уступили по пенальти России в ⅛ финала. Сборная Марокко четыре года назад не вышла из группы, а в топ-16 не попадала с 1986 года. Дороги этих сборных пересекались трижды: две победы Испании и ничья на ЧМ-2018, где команды оказались в одной группе.

Португалия — Швейцария

Шансы увидеть Криштиану Роналду в четвертьфинале чемпионата мира чуть ниже, чем в случае с Месси — 61%. Тем не менее Португалия котируется выше Швейцарии, чья победа допускается с вероятностью в 39%. Хотя на последнем чемпионате мира команды выступили одинаково, вылетев как раз в ⅛ финала. И ещё вопрос, кто стал сильнее с тех пор. Между прочим, в личных встречах у португальцев только девять выигрышей при пяти ничьих и 11 поражениях. Последняя игра между этими сборными в Лиге наций завершилась победой команды экс-тренера «Спартака» Мурата Якина.

Суперкомпьютер назвал также фаворитов всего чемпионата мира. Лидер по игровым показателям и главный претендент на трофей — Бразилия (26%). В топ-3 входят Испания (14%) с Аргентиной (13%). А вот шансы Франции (12%), Англии (9%) и Португалии (7%) оцениваются ниже. Плей-офф стартует уже сегодня, 3 декабря. Проверим, как работают прогнозы, основанные на актуальных футбольных данных.

Анатолий Романов

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Германия
1974
ФРГ
1
ФРГ
ФРГ
2
Нидерланды
Нидерланды
3
Польша
Польша
1994
США
1
Бразилия
Бразилия
2
Италия
Италия
3
Швеция
Швеция
2002
Япония, Южная Корея
1
Бразилия
Бразилия
2
Германия
Германия
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