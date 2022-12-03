Главный тренер сборной Ганы по футболу ушел в отставку

«Я всегда говорил, что если мы выйдем на чемпионат мира, то я уйду после него. Даже если мы станем победителями. Моя семья видит наше совместное будущее в Германии. Футбол прекрасен, но иногда он ужасен. Так было сегодня», — сказал Отто Аддо, слова которого приводит SNL24 со ссылкой на BBC Sроrt.