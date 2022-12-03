Главный тренер сборной Ганы по футболу ушел в отставку
Главный тренер сборной Ганы по футболу Отто Аддо объявил об отставке после того, как команда заняла последнее место в группе H на чемпионате мира в Катаре.
Главный тренер сборной Ганы по футболу Отто Аддо объявил об отставке после того, как команда заняла последнее место в группе H на чемпионате мира в Катаре.
«Я всегда говорил, что если мы выйдем на чемпионат мира, то я уйду после него. Даже если мы станем победителями. Моя семья видит наше совместное будущее в Германии. Футбол прекрасен, но иногда он ужасен. Так было сегодня», — сказал Отто Аддо, слова которого приводит SNL24 со ссылкой на BBC Sроrt.
После трех матчей в группе Гана заняла последнее четвертое место, набрав 3 очка. Ганские футболисты смогли обыграть сборную Южной Кореи со счетом 3:2, но проиграли Португалии (2:3) и в последнем матче Уругваю (0:2). Из группы H в стадию play-off вышли Португалия (первое место, 6 очков) и Южная Корея (второе место, 4 очка).