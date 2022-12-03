Защитник Уругвая Хименес случайно ударил директора ФИФА после матча с Ганой на ЧМ

Хименес и его партнёры по сборной Уругвая были возмущены решением судьи не назначить пенальти в ворота Ганы после падения в штрафной площади африканцев нападающего Эдинсона Кавани. Защитник, пытаясь прорваться к покидающему полю Зиберту, случайно ударил локтем директора ФИФА Колина Смита. Позднее защитник вступил в словесную перепалку со Смитом, который является также одним из организаторов турнира.