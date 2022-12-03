На ЧМ в Катаре уже побили кучу рекордов. Есть и совсем уникальные достижения!

Групповой этап чемпионата мира в Катаре завершился. Теперь мы знаем все пары ⅛ финала и сетку плей-офф турнира. Подводим итоги 48 сыгранных матчей. Вашему вниманию — рекорды, которые уже были установлены на этом мундиале.

Впервые в истории первый гол на чемпионате мира был забит с пенальти

В матче открытия между Катаром и Эквадором Эннер Валенсия открыл счёт на 16-й минуте, реализовав пенальти. Для эквадорцев этот 11-метровый — первый на чемпионатах мира. Форвард их команды сборной огорчил Катар уже на пятой минуте, но из-за вне игры гол не засчитали.

Катар — первая страна-хозяйка ЧМ, проигравшая в матче открытия турнира

Катар уступил Эквадору со счётом 0:2 в матче открытия ЧМ-2022. Проиграв Сенегалу (1:3) и Нидерландам (0:2), катарцы стали первой страной-хозяйкой, не набравшей очков на групповом этапе, а также установили антирекорд по пропущенным мячам на этой стадии для страны-хозяйки ЧМ (7).

Джуд Беллингем — первый игрок, родившийся после начала 2000 года и забивший на ЧМ

Полузащитник сборной Англии в возрасте 19 лет и 145 дней забил Ирану. В более молодом возрасте за «трёх львов» на чемпионате мира отличался только Майкл Оуэн (18 лет и 190 дней).

Мехди Тареми — автор самого позднего гола в истории чемпионата мира

Форвард сборной Ирана реализовал пенальти в матче с Англией, когда на табло горели цифры 102:30. Но Иран не спас гол Тареми — 2:6.

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Самый долгий матч в истории чемпионата мира — 117:16

Сборные Англии и Ирана сыграли самый долгий матч в истории чемпионатов мира без учёта дополнительного времени. Главный судья встречи Рафаэл Клаус добавил 14 минут к первому тайму и 10 — ко второму. В итоге за всю игру команды провели на поле 117 минут и 16 секунд. Предыдущий рекорд был зафиксирован во встрече Южная Корея — Боливия на ЧМ-1994 (103:56).

Лионель Месси — первый аргентинец, забивший на четырёх ЧМ

Капитан сборной Аргентины отличился на чемпионатах мира в 2006, 2014, 2018 и 2022 годах. Лео первым из аргентинцев отличился на четырёх турнирах. Дебютный гол на мундиале Лионель Месси забил 16 лет назад — в июне 2006 года он поразил ворота сборной Сербии и Черногории.

Польша — первая сборная в истории, не забившая три пенальти подряд на ЧМ

Польша сыграла вничью с Мексикой (0:0). На 58-й минуте матча Роберт Левандовски не реализовал пенальти. Гильермо Очоа угадал направление удара и отразил мяч.

Лука Модрич — первый игрок в истории, сыгравший и на чемпионате мира, и на чемпионате Европы в трёх разных десятилетиях

37-летний полузащитник сборной Хорватии сыграл на ЧМ в 2006, 2014, 2018 и 2022 годах. А на Евро съездил в 2008, 2012, 2016 и 2021-м.

Джон Хердман — первый тренер в истории, поработавший как на мужском, так и на женском чемпионате мира

Главный тренер сборной Канады Джон Хердман до мужской команды возглавлял женские коллективы Новой Зеландии (ЧМ-2007 и ЧМ-2011) и Канады (ЧМ-2015).

Криштиану Роналду — первый игрок в истории, забивший на пяти чемпионатах мира

Португалец обошёл по этому показателю Лионеля Месси, Мирослава Клозе, Пеле и Уве Зеелера. Все они забивали на четырёх чемпионатах мира.

Сербия — первая сборная в истории ЧМ, забившая два гола в добавленное к первому тайму время

Сербы ушли на перерыв в матче с Камеруном, ведя 2:1. Страхиня Павлович и Сергей Милинкович-Савич забили на 45+1-й и 45+3-й минутах соответственно. Ту встречу сборная Сербии завершила вничью 3:3.

Бразилия — первая сборная, не проигравшая в 17 матчах подряд на групповом этапе ЧМ

На групповом этапе пятикратные чемпионы мира победили Сербию (2:0) и Швейцарию (1:0), но уступили Камеруну (0:1), прервав свою удачную серию.

Стефани Фраппар — первая женщина, отработавшая главным арбитром на мужском ЧМ

Француженка получила назначение на матч Коста-Рика — Германия, который прошёл 1 декабря и завершился победой немцев (4:2). Фраппар показала одну жёлтую карточку.

Лео Месси установил рекорд сборной Аргентины по сыгранным матчам на чемпионате мира

Капитан сборной Аргентины сыграл 22 матча на мундиале. По этому показателю он обошёл Диего Марадону, у которого 21 игра на чемпионате мира.

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Саудовская Аравия установила рекорд по жёлтым карточкам на групповом этапе ЧМ

Команда получила 14 предупреждений на ЧМ-2022: шесть с Аргентиной, две с Польшей и шесть с Мексикой.

Сборная Марокко установила рекорд среди африканских сборных по набранным очкам

Марокканцы набрали семь очков на групповом этапе ЧМ-2022. Подобное не удавалось ни одной африканской сборной.

Мануэль Нойер установил рекорд по матчам среди вратарей на ЧМ

Вратарь сборной Германии сыграл 19 раз на чемпионатах мира. Последней пока является встреча с Коста-Рикой. По этому показателю Нойер обогнал Клаудио Таффарела (18), Зеппа Майера (18), Питера Шилтона (17), Икера Касильяса (17), Дино Дзоффа (17) и Фабьена Бартеза (17).

Сколько времени судьи добавили на групповом этапе ЧМ

511 минут судьи добавили на групповом этапе в 48 встречах. Это пять полных матчей! В первом круге — 178 минут, во втором — 166, в третьем — 167.

В тексте использованы данные Opta Sports.