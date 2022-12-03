На ЧМ в Катаре уже побили кучу рекордов. Есть и совсем уникальные достижения!

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
18:00Не началсяНидерландыСША
1/8 финала
тв
22:00Не началсяАргентинаАвстралия
1/8 финала
тв
4.12Не началсяФранцияПольша
1/8 финала
тв
4.12Не началсяАнглияСенегал
1/8 финала
тв
5.12Не началсяЯпонияХорватия
1/8 финала
тв
5.12Не началсяБразилияЮжная Корея
1/8 финала
тв
6.12Не началсяМароккоИспания
1/8 финала
тв
6.12Не началсяПортугалияШвейцария
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяП 49П 50
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51П 52
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
14:41 (мск), источник: Чемпионат.com

На ЧМ в Катаре уже побили кучу рекордов. Есть и совсем уникальные достижения!

Не обошлось без подвигов Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

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Источник: Reuters

Групповой этап чемпионата мира в Катаре завершился. Теперь мы знаем все пары ⅛ финала и сетку плей-офф турнира. Подводим итоги 48 сыгранных матчей. Вашему вниманию — рекорды, которые уже были установлены на этом мундиале.

Впервые в истории первый гол на чемпионате мира был забит с пенальти

В матче открытия между Катаром и Эквадором Эннер Валенсия открыл счёт на 16-й минуте, реализовав пенальти. Для эквадорцев этот 11-метровый — первый на чемпионатах мира. Форвард их команды сборной огорчил Катар уже на пятой минуте, но из-за вне игры гол не засчитали.

Источник: AP 2022

Катар — первая страна-хозяйка ЧМ, проигравшая в матче открытия турнира

Катар уступил Эквадору со счётом 0:2 в матче открытия ЧМ-2022. Проиграв Сенегалу (1:3) и Нидерландам (0:2), катарцы стали первой страной-хозяйкой, не набравшей очков на групповом этапе, а также установили антирекорд по пропущенным мячам на этой стадии для страны-хозяйки ЧМ (7).

Джуд Беллингем — первый игрок, родившийся после начала 2000 года и забивший на ЧМ

Полузащитник сборной Англии в возрасте 19 лет и 145 дней забил Ирану. В более молодом возрасте за «трёх львов» на чемпионате мира отличался только Майкл Оуэн (18 лет и 190 дней).

Мехди Тареми — автор самого позднего гола в истории чемпионата мира

Форвард сборной Ирана реализовал пенальти в матче с Англией, когда на табло горели цифры 102:30. Но Иран не спас гол Тареми — 2:6.

Неудержимая Англия громит Иран в своей первой игре на ЧМ-2022
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Самый долгий матч в истории чемпионата мира — 117:16

Сборные Англии и Ирана сыграли самый долгий матч в истории чемпионатов мира без учёта дополнительного времени. Главный судья встречи Рафаэл Клаус добавил 14 минут к первому тайму и 10 — ко второму. В итоге за всю игру команды провели на поле 117 минут и 16 секунд. Предыдущий рекорд был зафиксирован во встрече Южная Корея — Боливия на ЧМ-1994 (103:56).

Лионель Месси — первый аргентинец, забивший на четырёх ЧМ

Капитан сборной Аргентины отличился на чемпионатах мира в 2006, 2014, 2018 и 2022 годах. Лео первым из аргентинцев отличился на четырёх турнирах. Дебютный гол на мундиале Лионель Месси забил 16 лет назад — в июне 2006 года он поразил ворота сборной Сербии и Черногории.

Польша — первая сборная в истории, не забившая три пенальти подряд на ЧМ

Польша сыграла вничью с Мексикой (0:0). На 58-й минуте матча Роберт Левандовски не реализовал пенальти. Гильермо Очоа угадал направление удара и отразил мяч.

Лука Модрич — первый игрок в истории, сыгравший и на чемпионате мира, и на чемпионате Европы в трёх разных десятилетиях

37-летний полузащитник сборной Хорватии сыграл на ЧМ в 2006, 2014, 2018 и 2022 годах. А на Евро съездил в 2008, 2012, 2016 и 2021-м.

Источник: Reuters

Джон Хердман — первый тренер в истории, поработавший как на мужском, так и на женском чемпионате мира

Главный тренер сборной Канады Джон Хердман до мужской команды возглавлял женские коллективы Новой Зеландии (ЧМ-2007 и ЧМ-2011) и Канады (ЧМ-2015).

Криштиану Роналду — первый игрок в истории, забивший на пяти чемпионатах мира

Португалец обошёл по этому показателю Лионеля Месси, Мирослава Клозе, Пеле и Уве Зеелера. Все они забивали на четырёх чемпионатах мира.

Сербия — первая сборная в истории ЧМ, забившая два гола в добавленное к первому тайму время

Сербы ушли на перерыв в матче с Камеруном, ведя 2:1. Страхиня Павлович и Сергей Милинкович-Савич забили на 45+1-й и 45+3-й минутах соответственно. Ту встречу сборная Сербии завершила вничью 3:3.

Бразилия — первая сборная, не проигравшая в 17 матчах подряд на групповом этапе ЧМ

На групповом этапе пятикратные чемпионы мира победили Сербию (2:0) и Швейцарию (1:0), но уступили Камеруну (0:1), прервав свою удачную серию.

Стефани Фраппар — первая женщина, отработавшая главным арбитром на мужском ЧМ

Француженка получила назначение на матч Коста-Рика — Германия, который прошёл 1 декабря и завершился победой немцев (4:2). Фраппар показала одну жёлтую карточку.

Лео Месси установил рекорд сборной Аргентины по сыгранным матчам на чемпионате мира

Капитан сборной Аргентины сыграл 22 матча на мундиале. По этому показателю он обошёл Диего Марадону, у которого 21 игра на чемпионате мира.

Месси зажег свою сборную. Аргентина обыграла Мексику
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Саудовская Аравия установила рекорд по жёлтым карточкам на групповом этапе ЧМ

Команда получила 14 предупреждений на ЧМ-2022: шесть с Аргентиной, две с Польшей и шесть с Мексикой.

Сборная Марокко установила рекорд среди африканских сборных по набранным очкам

Марокканцы набрали семь очков на групповом этапе ЧМ-2022. Подобное не удавалось ни одной африканской сборной.

Мануэль Нойер установил рекорд по матчам среди вратарей на ЧМ

Вратарь сборной Германии сыграл 19 раз на чемпионатах мира. Последней пока является встреча с Коста-Рикой. По этому показателю Нойер обогнал Клаудио Таффарела (18), Зеппа Майера (18), Питера Шилтона (17), Икера Касильяса (17), Дино Дзоффа (17) и Фабьена Бартеза (17).

Сколько времени судьи добавили на групповом этапе ЧМ

511 минут судьи добавили на групповом этапе в 48 встречах. Это пять полных матчей! В первом круге — 178 минут, во втором — 166, в третьем — 167.

В тексте использованы данные Opta Sports.

Павел Прохоров

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1
ФРГ
ФРГ
2
Венгрия
Венгрия
3
Австрия
Австрия
1986
Мексика
1
Аргентина
Аргентина
2
ФРГ
ФРГ
3
Франция
Франция
1998
Франция
1
Франция
Франция
2
Бразилия
Бразилия
3
Хорватия
Хорватия
2002
Япония, Южная Корея
1
Бразилия
Бразилия
2
Германия
Германия
3
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