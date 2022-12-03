Бразилия — главный претендент на победу на ЧМ по мнению Goal. Аргентина — третья

Сильнейшей командой была признана сборная Бразилии, в качестве главного претендента на вылет на стадии ⅛ финала называется национальной команда Австралии.

Плей-офф чемпионата мира в Катаре стартует уже сегодня, 3 декабря. В 18:00 по московскому времени начнётся матч между Нидерландами и США. Сборная Аргентины сыграет с национальной командой Австралии в 22:00 мск.