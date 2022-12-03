Жезус и Теллес больше не сыграют на ЧМ из-за травм, пишут СМИ
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Футболисты сборной Бразилии Габриэл Жезус и Алекс Теллес больше не сыграют на чемпионате мира в Катаре из-за травм, сообщает Globo.
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Футболисты сборной Бразилии Габриэл Жезус и Алекс Теллес больше не сыграют на чемпионате мира в Катаре из-за травм, сообщает Globo.
По информации источника, оба футболиста получили травмы правого колена в матче третьего тура группового этапа против команды Камеруна (0:1). Восстановление Жезуса займет до месяца, а Теллесу может потребоваться операция.
Ранее в сборной Бразилии травмы получили Неймар, Алекс Сандро и Данило.
В понедельник сборная Бразилии сыграет с командой Южной Кореи в матче ⅛ финала чемпионата мира. Встреча начнется в 22:00 мск.