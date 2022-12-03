23 фотографии 23 фотографии 23 фотографии

Игрока сборной Уругвая Хименеса могут дисквалифицировать на 15 матчей за удар босса ФИФА.

Инцидент произошёл после матча Уругвай — Гана на чемпионате мира в Катаре. Сама встреча завершилась победой южноамериканцев со счётом 2:0, однако этого им не хватило для прохода в плей-офф. После матча уругвайские футболисты были крайне недовольны работой судейской бригады и активно высказывали арбитрам претензии. Во время одной из перепалок Хименес случайно ударил локтем Смита.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=104596fe99d4ea4f&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239039" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Если данный факт будет отражён в протоколе матча, а Смит будет внесён в него как официальное лицо, то тогда Хименеса ждёт дисквалификация на срок до 15 игр под эгидой ФИФА. Если же одного из директоров федерации не включат в протокол в качестве официального лица, то тогда срок отстранения может быть снижен до трёх игр. Кроме того, защитника могут дисквалифицировать за оскорбление судей, которых он назвал «сборищем воров».