Главный фейк чемпионата мира в Катаре. Так организаторов и болельщиков еще не обманывали

Травма Неймара в 1-м туре группового этапа — один из самых грустных сюжетов ЧМ-2022 в Катаре. Лидеру сборной Бразилии вновь сильно досталось от соперника на большом турнире, он сможет помочь команде только в четвертьфинале — если Бразилия туда, конечно, выйдет. И пока футболист лечится, его известностью пользуется абсолютно другой человек.

У Неймара есть клон. Американские журналисты поверили, что это реальный Неймар

На 79-й минуте матча Бразилии и Сербии как минимум в одной стране вздрогнули. Против Неймара сыграли так жёстко, что организм звезды не выдержал — форвард «ПСЖ» получил травму лодыжки. Правая нога бразильца опухла, а рентгеновские снимки показали повреждение связок. Бразильские болельщики уже были готовы к массовой депрессии, но американские журналисты с телеканала FOX дали людям надежду: оказывается, с Неймаром всё не так плохо, как казалось на первый взгляд.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=365d2e668fed59bc&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239019" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В соцсетях компания выложила видео с названием «Неймар гуляет по Дохе». И ведь не соврали! Реально человек, безумно похожий на Неймара, в тренировочной экипировке сборной Бразилии и в сопровождении якобы сотрудника тренерского штаба прогуливался по катарской столице. Правда, почти сразу же (а точнее, через полчаса) телеканал признал, что «у Неймара очень убедительный двойник» и что настоящий Неймар сейчас всё-таки лечится.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=8731010eb09fdd97&partner_ext=173&place_id=222&oid=-214841716&hd=2&autoplay=1&id=456239520" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Судя по реакции людей, в истинность кумира поверили многие: кто-то снимал лже-Неймара на видео, дети мечтали сфотографироваться, а журналисты брали интервью на бегу.

Неймар появился на трибуне во время матча сборной Бразилии. И люди сошли с ума

Только представьте: вы раздавленный горем болельщик сборной Бразилии, который сидит на трибуне во время матча своей команды и мечтает видеть Неймара на поле, а не в больнице. И тут вы замечаете: кумир в одном секторе с вами. Да какое поле в такой момент! Скорее включаем камеру, бежим обниматься и откладываем всё на потом.

Источник: Кадр из трансляции

Естественно, не все поверили, что разгуливает по Дохе и ходит на футбол настоящий Неймар. Но ведь многие и не стали даже разбираться: наверное, на эмоциях поверили в происходящее.

Фейковому Неймару верят даже работники стадиона. И пускают, куда он захочет

Или люди не сидят в соцсетях, или настолько мечтают встретить Неймара в жизни, что готовы закрыть глаза на очевидное. Ненастоящий Неймар уже две недели разгуливает по Катару, но ему по-прежнему верят.

Пару дней назад он спокойно зашёл на стадион «974» — охранники даже не усомнились в госте: вежливо проводили на газон, разрешили погулять и сфотографироваться со всеми желающими.

Источник: Кадры из видео в соцсетях