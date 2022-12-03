Нидерланды и США объявили стартовые составы на матч чемпионата мира

Встреча пройдет в субботу на стадионе «Халифа» и начнется в 18:00 мск.

Чемпионат мира в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Победитель матча между сборными Нидерландов и США сыграет 9 декабря в ¼ финала с командой, которая окажется сильнее в противостоянии австралийцев и аргентинцев.