Нидерланды и США объявили стартовые составы на матч чемпионата мира

Встреча пройдет в субботу на стадионе «Халифа» и начнется в 18:00 мск.
Полностью стартовый состав нидерландской команды выглядит так:
Андрис Нопперт (вратарь), Юрриен Тимбер, Вирджил ван Дейк (капитан), Натан Аке, Дензел Дюмфрис, Дэйли Блинд, Мартен де Рон, Френки де Йонг, Дэви Классен, Мемфис Депай, Коди Гакпо.
Футболисты сборной США начнут матч в следующем сочетании:
Мэтт Тёрнер (вратарь), Сержиньо Дест, Уокер Циммерман, Тайлер Адамс (капитан), Энтони Робинсон, Юнус Муса, Уэстон Маккенни, Хесус Феррейра, Кристиан Пулишич, Тимоти Веа, Тим Рим.
Чемпионат мира в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Победитель матча между сборными Нидерландов и США сыграет 9 декабря в ¼ финала с командой, которая окажется сильнее в противостоянии австралийцев и аргентинцев.