Судейство на ЧМ-2022 — катастрофа. Разбираем самые жуткие провалы арбитров в Катаре

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
18:00ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
22:002-й таймАргентина1Австралия0
1/8 финала
тв
4.12Не началсяФранцияПольша
1/8 финала
тв
4.12Не началсяАнглияСенегал
1/8 финала
тв
5.12Не началсяЯпонияХорватия
1/8 финала
тв
5.12Не началсяБразилияЮжная Корея
1/8 финала
тв
6.12Не началсяМароккоИспания
1/8 финала
тв
6.12Не началсяПортугалияШвейцария
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяНидерландыП 50
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51П 52
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
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Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
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1
Нидерланды
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2
Сенегал
36
3
Эквадор
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4
Катар
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Англия
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2
США
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3
Иран
33
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Уэльс
31
Группа C
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Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
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Группа G
1
Бразилия
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Швейцария
36
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Камерун
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4
Сербия
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21:33 (мск), источник: Sport24

Судейство на ЧМ-2022 — катастрофа. Разбираем самые жуткие провалы арбитров в Катаре

Некоторых арбитров просто не должно быть на таком уровне.

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Источник: Reuters

На ЧМ-2022 завершилась стадия группового этапа, а, значит, можно подводить первые итоги — и судейские в том числе. Благо скандальных решений и спорных применений новых технологий (VAR и автоматическая система определения офсайда) было предостаточно.

Футбольный арбитр и автор телеграм-канала «Алё, рэф» Анатолий Синяев разобрал самые резонансные новые тенденции судейства и самые эпичные ошибки судей первой половины турнира в Катаре.

Добавленное время: и все же зачем добавлять ТАК много?

Очевидно, что в этом был сознательный посыл — показать, как много времени теряется впустую. В этом есть смысл: раньше за празднование гола накидывали в среднем 30 секунд, но в реальности команды может отмечать 20 секунд, а может все полторы минуты — это нужно учитывать, иначе не побороть затяжки и симуляции травм.

Внутри ФИФА давно идут споры, что делать с этим: переводить игру на чистое время или увеличивать добавленное. переход на чистое время состоится в ближайшее время — это совсем другая механика игры, ближе к футзалу. Но добавлять больше будут стабильно — это новая реальность.

Источник: Reuters

Другой вопрос, что многие судьи восприняли это слишком буквально — как Рафаэль Клаус, который 24 минуты добавил к матчу Англии и Ирана (да, там была травма вратаря, но все равно — ту мач). Англичане к этому подходят с большим умом. Если счет 3:0 и 90-я минута, никому в голову не придет добавлять 10 минут ко второму тайму. В квалификации арбитров и кроется глобального проблема катарского ЧМ, потому что…

Судейство на ЧМ-2022 — катастрофа. Слишком много персонажей, которых на таком уровне быть не должно.

Уровень судейства в Катаре — самый низкий со времен 2002 года и многочисленных скандалов со сборной Южной Кореи. Если сравнивать с показательно прошедшим с точки зрения арбитража Евро-2020 — просто небо и земля. Много ошибок, в том числе необъяснимых.

Топ-3 главных фейла на групповом этапе ЧМ

1. Вмешательство VAR в конце матча Франции с Тунисом — за такое уже наказывали арбитра из России

Судья Мэттью Конджер из Новой Зеландии дал свисток на возобновлении игры с центра поля после гола Гризманна на 98-й минуте, потом дал финальный свисток, и только после этого отменил гол французов с помощью VAR. Это не попало во многие телетрансляции, но четко видно на некоторых фото.

Если мяч разыграли с центра поля, то по правилам посмотреть гол было нельзя — простейшая ошибка, которая могла бы привести к грандиозному скандалу, если бы решение повлияло на положение Франции в таблице. Когда Вилков воспользовался VAR после ввода мяча в игру — это было в Краснодаре в матче с «Рубином» в 2020-м, — его вывели из списка арбитров РПЛ на всю весеннюю часть сезона.

2. Странный пенальти в ворота Уругвая — эту трактовку игры рукой разбирали регулярно

Пенальти в матче Португалии и Уругвая: Бруну Фернандеш прокинул мяч между ногами уругвайца. Хименес, падая, начал опираться на левую руку. То есть, мяч попал в опорную руку, которая еще не стояла на газоне, а только опускалась.

Источник: Скриншот трансляции "Матч ТВ"

Но когда рука идет в опору, но она идет туда естественным образом — сейчас в Европе это трактуют как игровой эпизод. Аналогичный эпизод был в отборе на ЧМ в матче Швеции и Испании — тогда мяч попал в руку Гарсии, и арбитр продолжил игру.

Источник: Скриншот трансляции

ФИФА публично поддержала Энтони Тейлора с формулировкой: «Игрок не может избежать контакта руки с мячом. Рука является опорной (поддерживает тело)».

По неофициальной информации из Катара Коллина (глава судейского корпуса ФИФА — Sport24) был недоволен решением Алирезы Фагани назначить пенальти. Иранец был одним из претендентов на финальные стадии, в том числе и на финал. Теперь он из этого числа, видимо, выпал.

3. Замбиец, который стал мемом на Кубке Африки, вновь начал чудить

Один из самых эпичных фейлов — работа замбийца Жанни Сиказве. Этот тот самый парень, который на Кубке Африки закончил матч на 86-й минуте — ладно, тогда у него случился солнечный удар и внезапное помутнение (игра проходила в жару при влажности 85%). Но он продолжил чудить и на ЧМ — на матче Канады и Бельгии.

В самом начале игры не увидел пенальти в ворота бельгийцев — помогло вмешательство VAR. А вот на 13-й минуте произошло совсем необъяснимое: Эден Азар возле своей штрафной покатил мяч назад защитнику, но до мяча первым добрался канадец Бьюкенен, после чего… Сиказве остановил игру из-за положения «вне игры». После передачи собственного же игрока защитнику!

Источник: Скриншот трансляции "Матч ТВ"
Источник: Скриншот трансляции "Матч ТВ"

Да, об офсайде ошибочно начал сигнализировать лайнсмен, но в такой ситуации главный арбитр обязан поправлять ассистента.

***

ФИФА выступает за равенство и очевидно, что в это равенство заигралась. Раньше на ЧМ отбирали лучших судей, а сейчас квоты распределяются между африканцами, и азиатами, ребята из Северной Америки. Но их уровень несопоставим.

Тот же замбиец: приезжает судить суперзвезд на суперскоростях. А сколько у него за год топовых матчей? Он отсудил Олимпиаду, товарищеские матчи сборных, и отборочный цикл к ЧМ в Африке, но в основном работает в чемпионате Замбии. Естественно на ЧМ он не справлялся ни с давлением, ни с количеством единоборств. Как и его австралийский коллега, хотя он судил финал Олимпийского турнира в Токио — просто потому что ситуация с австралийской лигой глобально не отличается.

Источник: Reuters

Жанни Сиказве

В списках на ЧМ оказалась японка, которая на момент объявления этого списка на ЧМ имела за плечами ноль матчей в Высшей лиге Японии. Ноль! Это что вообще? И она — резервный арбитр. Чтобы вы понимали: судья может получить травму, дернуть мышцу — игроки, вот, рвут кресты на ровном месте. И тогда придется выйти этому резервному арбитру. И что она насудит с таким уровнем подготовки?

ФИФА пытается взять количеством: на матче теперь работает 10 арбитров — еще одного человека поставь и будет полноценная футбольная команда. Но качество от этого лучше не становится.

Женщины в Катаре: Фраппар справилась, ее коллеги — нет

По назначению Фраппар — первой женщины среди главных арбитров на матчах ЧМ — я еще могу понять. У нее 52 матча в Лиге 1, она судила Суперкубок Европы. Сама Стефани неплохо отсудила матч Германии и Коста-Рики, справилась с давлением, хотя и каких-то сложных моментов в игре не было — в этом плане повезло.

Источник: Reuters

А вот ее ассистентки сначала проморгали выход мяч на полтора метра за линию ворот, а затем пропустили два метровых офсайда — на таком уровне это недопустимо. Наверное, просто физически не были готовы, но факт в том, что у мужчин-ассистентов таких ошибок намного меньше.

Офсайды, которые невозможно увидеть без техники — это дичь?

Мне больше по душе концепция Арсена Венгера: он говорит, что если есть просвет между игроками, то это «вне игры», а они находятся на одной линии, и этот сантиметр ничего не решает. Но эта идея — априори футбольный андегрануд. Определение офсайда меняется только в части интерпретации правил, само положение футболиста «вне игры» вряд ли будет меняться — вызовет те же самые споры: почему 5 см между игроками не играют роли, а 15 — влияют на эпизод.

Автоматическая система позволяет более быстро принимать решения — понятно, что человеческий глаз эти миллиметры уловить не может. Есть смешанная система, как в чемпионате России: если офсайд бесспорен, то система его определяет, а остальное — на усмотрение ассистента.

Но на крупных турнирах придется привыкнуть к автоматике. Заслужили ли мы такие офсайды? Ну, а представьте, что с такого офсайда будет забит гол в финале ЧМ — что тогда будут говорить? Офсайды всегда будут тригерить людей — наверное, пусть в столько значимых матчах будет такая бюрократическая точность.

Нападающий с мячом не должен делать движений по траектории защитника — теперь это не пенальти

На ЧМ было много моментов, когда у нападающего была возможность двигаться к мячу, а он ставил ногу как шлагбаум навстречу защитнику, пытаясь заработать фол/пенальти. Теперь такие моменты однозначно трактуют за продолжение игры или даже контактную симуляцию со стороны форварда, несмотря на жалобы «староверов», которые считают, что такие моменты — это хлеб нападающего. В нашем чемпионате года полтора назад несколько таких пенальти поставили, но потом пришла четкая рекомендация: «не назначать».

Еще один общий момент, но исторический: на матчах больше нет инспекторов. Это интересное нововведение, все оценивается через видеоарбитров. Плюс судьи дают не так много желтых карточек (красных — тем более). В моментах, связанных с управлением игрой, судьи предпочитают не давать нарушение, даже если по букве правил смело может достать карточку.

Кто будет судить финал? Тут, кажется, без неожиданностей

Ставлю на Матеу Лаоса или Данни Маккели. Есть еще топовый Орсато, но итальянец уже отработал матч-открытие: маловероятно, что ему отдадут еще и финал.

Лаос судил на многих топовых турнирах, в Катаре принял несколько сложных и правильных решений — в том числе в матче хозяев турнира с подставлением под пенальти форварда Афифа. Маккели тоже разрулил несколько непростых игр: например, идеально отработав главную афишу группового этапа Испания — Германия.

Учитывая, что уровень судейства невысокий, Коллина не будет рисковать с назначением на финал — его позиции и так должны серьезно пошатнуться после чемпионата мира.

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