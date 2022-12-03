Marca: ФИФА рассматривает возможность повторной смены формата ЧМ-2026

В 2017 году ФИФА утвердила, что на чемпионате мира 2026 года будет 48 команд (сейчас — 32). Они будут разделены на 16 групп (сейчас — восемь) по три команды, 32 из которых попадут в плей-офф. Однако сейчас рассматривается новая возможность.