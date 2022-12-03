ЧМ в Катаре обошел турнир в России по посещаемости матчей группового этапа

Суммарно 48 встреч группового этапа посетили более 2,45 миллиона болельщиков (более 96% от вместимости арен), на чемпионате мира 2018 года в России посещаемость этой стадии турнира составила 2,17 миллиона.

Также в релизе ФИФА отмечается, что официальную фан-зону в Катаре посетили более миллиона болельщиков, а средняя загруженность метро и трамвайной сети в Дохе превысила 707 тысяч человек.