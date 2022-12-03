Сборная Нидерландов обыграла команду США и вышла в ¼ финала чемпионата мира по футболу

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ЭР-РАЙЯН /Катар/, 3 декабря. /ТАСС/. Сборная Нидерландов по футболу со счетом 3:1 обыграла команду США в матче ⅛ финала чемпионата мира в Катаре. Встреча прошла в субботу на стадионе «Халифа» в Эр-Райяне.

В составе победителей голы забили Мемфис Депай (10-я минута), Дейли Блинд (45+1) и Дензел Дюмфрис (81). У сборной США отличился Хажди Райт (76). Депай забил 43-й гол в составе сборной и вышел на второе место по этому показателю, обойдя Класа-Яна Хюнтелара, лидером по числу голов за сборную Нидерландов является Робин ван Перси (50).

Сборная Нидерландов вышла в четвертьфинал чемпионата мира в седьмой раз в истории. Команда трижды выходила в финал турнира (1974, 1978 и 2010 годы), однако не одержала ни одной победы. Лучшим достижением сборной США является третье место, занятое на первом в истории чемпионате мира, который прошел в 1930 году.

На стадии ¼ финала сборная Нидерландов сыграет с победителем матча между командами Аргентины и Австралии. Встреча пройдет позднее в субботу и начнется в 22:00 мск.