Лионель Месси проведет 1000-й матч в карьере

Большую часть своей карьеры Месси провёл в «Барселоне» — в сине-гранатовой футболке он вышел на поле 778 раз. 53 игры аргентинец провёл в нынешнем клубе — «Пари Сен-Жермен». Матч с Австралией станет для форварда 169-м в футболке национальной команды.