Дзюба описал свое отношение к сборной Польши словами «терпеть их не могу»

«В связи с последними событиями поляков просто терпеть не могу. Когда они еще начали кричать: “Мы с ними играть не будем”. А потом: “Эх, жалко, что мы с ними не сыграли”», — описал ситуацию нападающий. Он добавил, что тем не менее хотел бы встретиться с командой Польши на поле.

27 ноября Дзюба заявил, что не смотрит матчи чемпионата мира в Катаре. «По хоккею сейчас идет? По футболу? Не видел еще. Уже началось, что ли? Да что ж такое-то!» — пошутил футболист.