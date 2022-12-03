Неймар провел тренировку на поле с другими игроками сборной Бразилии
Нападающий сборной Бразилии Неймар в субботу, 3 декабря, провел тренировку на поле с другими игроками национальной команды, сообщает L'Equipe.
Нападающий сборной Бразилии Неймар в субботу, 3 декабря, провел тренировку на поле с другими игроками национальной команды, сообщает L'Equipe.
Накануне бразилец тренировался по индивидуальной программе в тренажерном зале.
На ЧМ-2022 Неймар принял участие в матче 1-го тура групповой стадии против Сербии (2:0), провел на поле 79 минут и не отличился результативными действиями. В игре с сербами он получил травму и пропустил встречу 2-го тура против Швейцарии (1:0).
Напомним, в ⅛ финала ЧМ-2022 бразильцы сыграют с Кореей.