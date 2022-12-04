Сборная Аргентины обыграла команду Австралии и вышла в четвертьфинал чемпионата мира

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ЭР-РАЙЯН /Катар/, 3 декабря. /ТАСС/. Сборная Аргентины со счетом 2:1 обыграла команду Австралии в матче ⅛ финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в субботу на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райане.

Голы в составе победителей забили Лионель Месси (35-я минута) и Хулиан Альварес (57). На 77-й минуте полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес отправил мяч в собственные ворота.

В четвертьфинале сборная Аргентины 9 декабря сыграет с командой Нидерландов. Нидерландцы в субботу в матче ⅛ финала со счетом 3:1 победили американцев.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=be6511e3760878d0&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239022" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Месси провел свой 1 000-й матч на взрослом уровне (778 игр за «Барселону», 53 — за ПСЖ, 169 — за сборную Аргентины). 35-летний нападающий забил девятый мяч на мировых первенствах и обошел бывшего форварда национальной команды Диего Марадону. Лидером сборной Аргентины по голам на чемпионатах мира является Габриэль Батистута (10). Месси выступает на пятом чемпионате мира и впервые в карьере забил в плей-офф мировых первенств.

На текущем турнире капитан аргентинской сборной отличился в третий раз. Он делит первое место в списке лучших бомбардиров турнира с эквадорцем Эннером Валенсией, французом Килианом Мбаппе, англичанином Маркусом Рэшфордом, испанцем Альваро Моратой и нидерландцем Коди Гакпо.