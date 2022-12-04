Сборная Аргентины обыграла команду Австралии и вышла в четвертьфинал чемпионата мира
В ¼ финала аргентинцы встретятся с нидерландцами.
В ¼ финала аргентинцы встретятся с нидерландцами.
ЭР-РАЙЯН /Катар/, 3 декабря. /ТАСС/. Сборная Аргентины со счетом 2:1 обыграла команду Австралии в матче ⅛ финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в субботу на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райане.
Голы в составе победителей забили Лионель Месси (35-я минута) и Хулиан Альварес (57). На 77-й минуте полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес отправил мяч в собственные ворота.
В четвертьфинале сборная Аргентины 9 декабря сыграет с командой Нидерландов. Нидерландцы в субботу в матче ⅛ финала со счетом 3:1 победили американцев.
Месси провел свой 1 000-й матч на взрослом уровне (778 игр за «Барселону», 53 — за ПСЖ, 169 — за сборную Аргентины). 35-летний нападающий забил девятый мяч на мировых первенствах и обошел бывшего форварда национальной команды Диего Марадону. Лидером сборной Аргентины по голам на чемпионатах мира является Габриэль Батистута (10). Месси выступает на пятом чемпионате мира и впервые в карьере забил в плей-офф мировых первенств.
На текущем турнире капитан аргентинской сборной отличился в третий раз. Он делит первое место в списке лучших бомбардиров турнира с эквадорцем Эннером Валенсией, французом Килианом Мбаппе, англичанином Маркусом Рэшфордом, испанцем Альваро Моратой и нидерландцем Коди Гакпо.
Сборная Аргентины начала турнир с поражения от команды Саудовской Аравии (1:2), после чего обыграла мексиканцев и поляков с одинаковым счетом 2:0. Команда Австралии в стартовом туре группового этапа проиграла французам (1:4), а затем обыграла сборные Туниса (1:0) и Дании (1:0).