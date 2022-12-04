«Месси — 99,9% команды. Мы — та доля процента, которая пытается помочь, когда у него что-то не получается». Эмилиано Мартинес о сборной Аргентины

«Лео — это 99,9% команды. Мы — та доля процента, которая пытается помочь ему, когда у него что-то не получается.



Мы двигаемся шаг за шагом. У нас есть лучшие игроки в мире, и мы будем бороться до самого конца», — сказал вратарь сборной Аргентины.