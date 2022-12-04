В 1000-м матче Месси впервые забил в плей-офф чемпионатов мира. Аргентина стала ближе к мечте, Австралия покидает турнир под аплодисменты

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
18:00Не началсяФранцияПольша
1/8 финала
тв
22:00Не началсяАнглияСенегал
1/8 финала
тв
5.12Не началсяЯпонияХорватия
1/8 финала
тв
5.12Не началсяБразилияЮжная Корея
1/8 финала
тв
6.12Не началсяМароккоИспания
1/8 финала
тв
6.12Не началсяПортугалияШвейцария
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяНидерландыАргентина
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51П 52
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
00:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В 1000-м матче Месси впервые забил в плей-офф чемпионатов мира. Аргентина стала ближе к мечте, Австралия покидает турнир под аплодисменты

Аргентинцы вышли в четвертьфинал и сыграют там с Нидерландами.

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13
фотографий
13
фотографий

Арнольд против Марадоны

Корея обыгрывает Португалию. Япония — немцев и испанцев… При желании данный список можно продолжить, так что главный тренер сборной Австралии Грэм Арнольд перед стартом плей-офф имел право говорить все, что угодно. Потому что после выхода из группы его уже никто ни в чем не упрекнет, да и сами «Соккеруз» уложили на лопатки датчан.

«Конечно, мы можем выиграть у Аргентины. В прошлом году я тренировал олимпийскую команду, и мы обыграли аргентинцев со счетом 2:0. Это матч команды в желтых футболках против команды в бело-голубых, это 11 против 11», — говорил Арнольд в прямом эфире австралийского телевидения.

Источник: Reuters

Главный тренер сборной Австралии Грэм Арнольд

Но, естественно, бывший помощник Гуса Хиддинка на ЧМ-2006 не бахвалился. Он рассуждал о сбывшейся мечте сыграть на чемпионате мира против Месси. О том, что до турнира в Катаре никто не верил даже в одну победу австралийцев в группе и о вдохновении, посещающем в играх с такими соперниками. Арнольд знает, о чем говорит, потому что 29 лет назад сыграл в межконтинентальном плей-офф за путевку на ЧМ-1994 против аргентинцев с Диего Марадоной. И, кстати, в составе «Альбиселесте» тогда был отец игрока нынешней сборной — Карлос Макаллистер.

Источник: Reuters

Впрочем, Аргентина — это тот битый, за которого двух небитых дают. Полузащитник южноамериканцев Де Пауль даже заявил, что проигрыш Саудовской Аравии в чем-то оказался полезным. А еще признался, что вторая победа принесла долгожданное спокойствие. С микроклиматом же у южноамериканцев все изначально было в полном порядке, о чем в очередной раз напомнил Месси. Лео признали лучшим игроком матча с поляками, в котором он не реализовал пенальти, и капитан передал свой приз настоящему герою — автору первого гола Алексису Макаллистеру.

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Каждый гол — достижение

Единственным очевидным минусом Аргентины перед игрой были проблемы Ди Марии. У него не травма, а лишь мышечное перенапряжение, но максимум, на что можно было рассчитывать с таким диагнозом — выход на замену. В старте мастера важнейших голов заменил Папу Гомес, и это был неоднозначный выбор.

После провала с саудитами ветеран не сыграл ни минуты, но, видимо, состояние Анхеля Корреа далеко от идеала, а Дибала по тактическим соображениями не пользуется доверием Лионеля Скалони. Совместить форварда с Месси в одной схеме пока не удалось ни одному тренеру аргентинской сборной.

Впрочем, Лео, для которого игра с Австралией стала 1000-й на профессиональном уровне, справляется сам. И как раз юбилейный матч очень показателен. «Соккеруз» на этом турнире, кажется, самая простая команда. Ничего лишнего не выдумывающая, но играющая в очень правильный и организованный футбол с максимальной самоотдачей. Большую часть первого тайма против аргентинцев этого было достаточно, так как чемпионам Южной Америки не хватало движения, и как раз этого опасался Скалони, назвав расписание матчей с играми через два дня на третий безумием.

Только нога гения — это нога гения. Один шанс — и мяч в воротах. Да какой! Месси до этого ни разу не забивал в плей-офф мировых чемпионатов, что ему регулярно ставили в упрек критики. Однако есть еще и голевые передачи, а по сумме результативных баллов (9+7) Лео сравнялся с Марадоной. До рекордсменов — Пеле, Роналдо, Мирослава Клозе и Герда Мюллера — осталось три очка. Параллельно Месси обогнал Марадону по числу голов на ЧМ.

Источник: Reuters

Нервная концовка

Субботний успех Лео обязан разделить с Отаменди, который оставил мяч под удар своему капитану. Но тот же защитник, в активе которого значится образцовый групповой турнир с точки зрения статистики, устроил небольшой пожар около собственной штрафной какой-то расхлябанной передачей. Хорошо, Эмилиано Мартинес все же опередил Дюка и разрядил обстановку.

Спокойнее, как показалось, стало, когда Аргентина дала мастер-класс по умению использовать чужие ошибки. И провоцировать их, потому что гол Альвареса в пустые ворота — это прессинг Де Пауля, который заставил паниковать опытного Райана. После этого бело-голубым можно было переходить в энергосберегающий режим, экономя силы на четвертьфинал с Нидерландами.

Источник: Reuters

У Месси, впрочем, энергии предостаточно. Скалони даже признался, что заменит его только в том случае, если Лео сам об этом попросит. Но тот не хочет терять на своем последнем чемпионате мира ни минуты. А тут еще и концовка получилась совсем не банальной. Коварный рикошет после выстрела Гудвина обернулся первым на турнире голом в аргентинские ворота, а если бы не нога Лисандро Мартинеса, Бехич мог перевернуть все с ног на голову.

Да еще и Лаутаро Мартинес не стал убивать интригу, испортив два паса Месси. А потеря Лео на седьмой добавленной минуте завершилась невероятным сейвом вратаря. Все закончилось так, как должно было. Тем не менее, австралийская сказка не стала историей с грустным концом. Зеленый континент может гордиться своей сборной. А поход Аргентины за мечтой продолжается. Осталось три шага. Следующий — против Нидерландов.

Аргентина
2:1
Первый тайм: 1:0
Австралия
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Югославия
3
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США
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Франция
1
Италия
Италия
2
Венгрия
Венгрия
3
Бразилия
Бразилия
1950
Бразилия
1
Уругвай
Уругвай
2
Бразилия
Бразилия
3
Швеция
Швеция
2002
Япония, Южная Корея
1
Бразилия
Бразилия
2
Германия
Германия
3
Турция
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