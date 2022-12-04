Месси оценил выход сборной Аргентины в четвертьфинал чемпионата мира-2022

Футболист заявил, что рад победе, так как она еще на один шаг приблизила команду к финальному противостоянию. «Мы контролировали игру и могли заранее снять все вопросы. Думаю, не считая последнего сэйва Мартинеса, у нас особых проблем не было», — посчитал Месси.