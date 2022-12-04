«Дензел отправил американцев в Вашингтон». Мировые СМИ — о вылете сборной США с ЧМ

Marca: «Матч Нидерланды — США доказал, что “соккеру” все еще далеко до футбола».

Испанская Marca после матча Нидерланды — США решила позлорадствовать над американцами. «Этот матч доказал, что “соккеру” все еще далеко до футбола», — заявил автор Хоэль дель Рио. Журналист припомнил слова главного тренера сборной США Грегга Берхальтера, который признался, что формировал свой тренерский стиль, во многом основываясь на голландский футбол.

Дель Рио отметил Дензела Дюмфриса, поучаствовавшего во всех голах сборной Нидерландов (гол и две результативные передачи). «Сегодня футбольное шоу было окрашено в оранжевые цвета», — добавил в заключение автор.

Другой журналист Marca, Марио Кортегана, поразмышлял о будущем сборной США. «Американцам придется серьезно потрудиться для того, чтобы мечтать о чем-то большем, чем просто выход из группы», — написал Кортегана. Напомним, что ЧМ-2026 пройдет в Северной Америке, поэтому для США этот турнир будет, по сути, домашним. «По данным CIES, у команды Берхальтера самая молодая команда из всех, вышедших в ⅛ финала. К 2026 году Муса, Рейна, Дест, Веа и Пулишич будут лучше готовы к высоким задачам», — добавил испанский журналист.

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Bild: «Дензел отправил американцев в Вашингтон»

Немецкий Bild поиграл с именем Дензела Дюмфриса, вспомнив его тезку — актера Дензела Вашинтона. «Дензел отправил американцев в Вашингтон», — с таким заголовком вышла статья Торстена Румпфа. По мнению автора, у сборной США не так все плохо с игрой, но есть некоторые проблемы с построением атак.

Также Bild нашел в соцсетях сообщение премьер-министра Нидерландов Марка Рутте. Он написал на своей странице президенту США Джо Байдену: «Извини, Джо, но футбол выиграл». До игры Байден поддержал американских футболистов, записав им видеообращение.

Daily Mail: «Голландцы играли с большим запасом, будто это был предсезонный матч»

Британский Daily Mail приводит слова экс-защитника сборной Англии и «Манчестер Сити» Мики Ричардса. Он заявил, что его впечатлила игра голландцев. «Сборная Нидерландов играла с большим запасом. Временами это было больше похоже на предсезонный матч. Голландцы смотрелись хорошо в обороне, были тактически подготовлены и контролировали игру. Они выглядят очень мощно», — заявил Ричардс.

ESPN: «Беззубая игра сборной США»

На родине сборную США раскритиковали. «Беззубая игра в матче с Нидерландами доказала, что у нас недостаточно талантливая молодежь», — заявил журналист Джефф Карлайл. Выступление американцев на этом мундиале он назвал разочаровывающим.

Другой журналист ESPN, Сэм Борден, в отличие от своего коллеги, похвалил сборную США. «Команда добилась большого прогресса, но результат оставил желать лучшего. Выход в плей-офф не был случайностью, но ⅛ финала уже недостаточно», — написал Борден. При этом сборная США выхода в четвертьфинал, по его мнению, все-таки не заслужила.

BBC: «Месси начинает проявлять себя»

До сегодняшнего матча Лионеля Месси многие критиковали. Капитан сборной Аргентины показывал далеко не то качество игры, которое от него ждали. Но в ⅛ финала против Австралии ему удалось забить в ответственный момент. «Месси начинает проявлять себя на этом турнире. Это была тысячная игра Лео в карьере, и он сделал все, чтобы она стала незабываемой», — говорится в сообщении BBC.

По мнению издания, до какого-то момента матч был скучным для публики: «Единственным, кто мог это исправить, был Месси». Также отметили игру Эмилиано Мартинеса, который несколько раз выручил сборную Аргентины.

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La Gazzetta dello Sport: «В концовке у Аргентины были большие проблемы»

По мнению итальянского издания, Аргентина победила заслуженно, но австралийцы доставили массу проблем фавориту. «В концовке у Аргентины были большие проблемы. Поэтому Скалони выпустил не Дибалу, а защитника Монтьеля и опорника Паласиоса. Лаутаро упустил два отличных момента, и аргентинцы едва за это не поплатились на седьмой добавленной минуте», — написал автор Андреа Рамазотти.