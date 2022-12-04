«Дензел отправил американцев в Вашингтон». Мировые СМИ — о вылете сборной США с ЧМ

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
18:00Не началсяФранцияПольша
1/8 финала
тв
22:00Не началсяАнглияСенегал
1/8 финала
тв
5.12Не началсяЯпонияХорватия
1/8 финала
тв
5.12Не началсяБразилияЮжная Корея
1/8 финала
тв
6.12Не началсяМароккоИспания
1/8 финала
тв
6.12Не началсяПортугалияШвейцария
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяНидерландыАргентина
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51П 52
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
13:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Дензел отправил американцев в Вашингтон». Мировые СМИ — о вылете сборной США с ЧМ

Выхода в ⅛ финала американцам уже недостаточно.

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Источник: Reuters

Marca: «Матч Нидерланды — США доказал, что “соккеру” все еще далеко до футбола».

Испанская Marca после матча Нидерланды — США решила позлорадствовать над американцами. «Этот матч доказал, что “соккеру” все еще далеко до футбола», — заявил автор Хоэль дель Рио. Журналист припомнил слова главного тренера сборной США Грегга Берхальтера, который признался, что формировал свой тренерский стиль, во многом основываясь на голландский футбол.

Дель Рио отметил Дензела Дюмфриса, поучаствовавшего во всех голах сборной Нидерландов (гол и две результативные передачи). «Сегодня футбольное шоу было окрашено в оранжевые цвета», — добавил в заключение автор.

Другой журналист Marca, Марио Кортегана, поразмышлял о будущем сборной США. «Американцам придется серьезно потрудиться для того, чтобы мечтать о чем-то большем, чем просто выход из группы», — написал Кортегана. Напомним, что ЧМ-2026 пройдет в Северной Америке, поэтому для США этот турнир будет, по сути, домашним. «По данным CIES, у команды Берхальтера самая молодая команда из всех, вышедших в ⅛ финала. К 2026 году Муса, Рейна, Дест, Веа и Пулишич будут лучше готовы к высоким задачам», — добавил испанский журналист.

Голландцы забили три мяча в ворота США
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Bild: «Дензел отправил американцев в Вашингтон»

Немецкий Bild поиграл с именем Дензела Дюмфриса, вспомнив его тезку — актера Дензела Вашинтона. «Дензел отправил американцев в Вашингтон», — с таким заголовком вышла статья Торстена Румпфа. По мнению автора, у сборной США не так все плохо с игрой, но есть некоторые проблемы с построением атак.

Также Bild нашел в соцсетях сообщение премьер-министра Нидерландов Марка Рутте. Он написал на своей странице президенту США Джо Байдену: «Извини, Джо, но футбол выиграл». До игры Байден поддержал американских футболистов, записав им видеообращение.

Daily Mail: «Голландцы играли с большим запасом, будто это был предсезонный матч»

Британский Daily Mail приводит слова экс-защитника сборной Англии и «Манчестер Сити» Мики Ричардса. Он заявил, что его впечатлила игра голландцев. «Сборная Нидерландов играла с большим запасом. Временами это было больше похоже на предсезонный матч. Голландцы смотрелись хорошо в обороне, были тактически подготовлены и контролировали игру. Они выглядят очень мощно», — заявил Ричардс.

ESPN: «Беззубая игра сборной США»

На родине сборную США раскритиковали. «Беззубая игра в матче с Нидерландами доказала, что у нас недостаточно талантливая молодежь», — заявил журналист Джефф Карлайл. Выступление американцев на этом мундиале он назвал разочаровывающим.

Другой журналист ESPN, Сэм Борден, в отличие от своего коллеги, похвалил сборную США. «Команда добилась большого прогресса, но результат оставил желать лучшего. Выход в плей-офф не был случайностью, но ⅛ финала уже недостаточно», — написал Борден. При этом сборная США выхода в четвертьфинал, по его мнению, все-таки не заслужила.

BBC: «Месси начинает проявлять себя»

До сегодняшнего матча Лионеля Месси многие критиковали. Капитан сборной Аргентины показывал далеко не то качество игры, которое от него ждали. Но в ⅛ финала против Австралии ему удалось забить в ответственный момент. «Месси начинает проявлять себя на этом турнире. Это была тысячная игра Лео в карьере, и он сделал все, чтобы она стала незабываемой», — говорится в сообщении BBC.

По мнению издания, до какого-то момента матч был скучным для публики: «Единственным, кто мог это исправить, был Месси». Также отметили игру Эмилиано Мартинеса, который несколько раз выручил сборную Аргентины.

Первый гол Месси в плей-офф ЧМ помог Аргентине выйти в четвертьфинал
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La Gazzetta dello Sport: «В концовке у Аргентины были большие проблемы»

По мнению итальянского издания, Аргентина победила заслуженно, но австралийцы доставили массу проблем фавориту. «В концовке у Аргентины были большие проблемы. Поэтому Скалони выпустил не Дибалу, а защитника Монтьеля и опорника Паласиоса. Лаутаро упустил два отличных момента, и аргентинцы едва за это не поплатились на седьмой добавленной минуте», — написал автор Андреа Рамазотти.

Николай Егорычев

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3:1
Первый тайм: 2:0
США
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1
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2
Швеция
Швеция
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Франция
Франция
1974
ФРГ
1
ФРГ
ФРГ
2
Нидерланды
Нидерланды
3
Польша
Польша
1990
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Аргентина
Аргентина
3
Италия
Италия
2002
Япония, Южная Корея
1
Бразилия
Бразилия
2
Германия
Германия
3
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