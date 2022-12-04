Байден — сборной США после вылета с ЧМ-2022: «Мы вами гордимся. Впереди — яркое будущее»

Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала3.12.2022, 18:00 (МСК UTC+3)Khalifa International Stadium, 44846 зрителей
|Луи Ван Гал
|Грегг Берхалтер
|Мемфис Депай(Дензел Дюмфрис)
|10′
|Хаджи Райт(Кристиан Пулишич)
|76′
|Дэйли Блинд(Дензел Дюмфрис)
|45+1′
|Дензел Дюмфрис(Дэйли Блинд)
|81′
|23
|Андрис Нопперт
|1
|Мэтт Тернер
|4
|Виргил ван Дейк
|3
|Уокер Циммерман
|17
|Дэйли Блинд
|13
|Тим Рим
|22
|Дензел Дюмфрис
|4
|Тайлер Адамс
|2
|Юррьен Тимбер
|6
|Юнус Муса
|21
|Френки де Йонг
87′
|10
|Кристиан Пулишич
|5
|Натан Аке
90′
|2
|Сержиньо Дест
75′
|3
|Маттейс де Лигт
|22
|ДеАндре Йедлин
|14
|Дэви Классен
46′
|5
|Энтони Робинсон
90′
|20
|Теун Копмайнерс
60′
|16
|Джордан Моррис
|15
|Мартен де Рон
46′
|8
|Уэстон Маккенни
67′
|7
|Стивен Бергвейн
|11
|Брэнден Ааронсон
|8
|Коди Гакпо
90′
|9
|Хесус Феррейра
46′
|19
|Вут Вегхорст
|7
|Джованни Рейна
|10
|Мемфис Депай
83′
|21
|Тимоти Веа
67′
|25
|Ксави Симонс
|19
|Хаджи Райт
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|16
|6
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|5
|10
|Фолы
|5
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Вилтон Сампайю(Бразилия)
|Боковой судья
|Бруну Боскилья(Бразилия)
|Боковой судья
|Бруну Пирес(Бразилия)
|ВАР
|Николас Гальо(Колумбия)
|Ассистент ВАР
|Хуан Сото(Венесуэла)