ФИФА требуют упразднить! Радикальная петиция собрала уже больше 100 тысяч подписей

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Чемпионат мира — 2022 в Катаре обречён войти в историю как один из самых скандальных. И речь идёт не только о судейских решениях вроде пенальти на Бруну Фернандеше или выступлении сборной Германии за свободу слова, но и о том, что происходит за пределами стадионов. Ближневосточная страна получила право проведения первенства ещё в 2010 году — и за 12 лет получила массу критики в свой адрес. Вспоминали массу проблем: сначала — ущемление прав человека и ужасное обращение с рабочими-мигрантами, а незадолго до турнира и уже по ходу — запрет на одежду в цветах радуги, на повязки One Love и продажу алкоголя на стадионах.

У наиболее радикальных критиков терпение лопнуло. И вот уже раздаётся призыв упразднить саму ФИФА! Действительно, это ведь она выбрала Катар страной-хозяйкой мундиаля. Вице-президент благотворительной организации «Kick it Out» Крис Паорос создала петицию на Change.org, в которой предлагает вообще упразднить руководящий орган.

Чем недовольны создатели петиции?

«ФИФА — оторванная от реальности организация, несостоятельная, неспособная управлять мировым футболом, — говорится в петиции, — пришло время вернуть нам игру. ФИФА, как указано в её же правилах, обязуется противостоять дискриминации во всех её формах. Но мы вновь и вновь видим, что ФИФА не выполняет это обязательство. На протяжении десятилетий ФИФА утопает в скандалах: обвинения в коррупции, вымогательстве, взяточничестве, нарушениях этики, мошенничестве с билетами и бесхозяйственности, а также неправильной реакции на случаи сексуального насилия.



До и во время чемпионата мира в Катаре были явные примеры того, что ФИФА не соответствует своему назначению. Строительство стадионов для турнира унесло жизни и привело к травмам тысяч низкооплачиваемых рабочих. Это опустошило их семьи. Права женщин нарушаются, ограничиваются, а сообщество LGBTQ+ подвергается гонениям — это две очень личные для меня проблемы», — отмечается в заявлении.

Отдельно указано, что президент ФИФА Джанни Инфантино баллотируется на выборах без конкурентов: «Джанни Инфантино будет переизбран президентом ФИФА. Он идёт на выборы без сопротивления. Эта недемократическая и морально обанкротившаяся организация не годится для того, чтобы управлять нашей игрой».

Но главный вопрос: вы верите, что эта петиция что-нибудь изменит? У заявления уже больше 100 тысяч подписавшихся!