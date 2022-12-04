Трус не играет в футбол! Почему у Польши нет шансов против Франции

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
18:00Не началсяФранцияПольша
1/8 финала
тв
22:00Не началсяАнглияСенегал
1/8 финала
тв
5.12Не началсяЯпонияХорватия
1/8 финала
тв
5.12Не началсяБразилияЮжная Корея
1/8 финала
тв
6.12Не началсяМароккоИспания
1/8 финала
тв
6.12Не началсяПортугалияШвейцария
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяНидерландыАргентина
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51П 52
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
15:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Трус не играет в футбол! Почему у Польши нет шансов против Франции

Сказка о мальчике Роби, который стал большим нападающим, но подлецом.

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Источник: Reuters

В конце августа 1988 года в семье Ивоны и Кшиштофа Левандовски, жившей в варшавском районе Беляны, на свет появился мальчик. Родители дали ему имя Роберт, но в детстве все родные и друзья называли его Роби.

Судьба ребенка была предопределена с рождения. Папа Кшиштоф в молодости профессионально занимался дзюдо и даже становился чемпионом Европы среди юниоров. Не раз выходил и на футбольное поле в составе клуба одной из низших лиг «Хутник». Мама Ивона играла в волейбол. Не стать спортсменом при таких предках Роби просто не мог.

Когда мальчик немного подрос, семья переехала из Варшавы в местечко Лешно, где рядом с домом оказалась спортивная площадка. Роби оттуда не вылезал — его постоянными спутниками стали гандбол, баскетбол, настольный теннис. Но больше всего ему нравился футбол. Перед сном отец рассказывал про сборные Польши, бравшие бронзу на ЧМ-1974 и ЧМ-1982, — и Роби засыпал с мечтами когда-нибудь стать таким же, как Лято, Шармах, Бонек.

Но поначалу получалось не очень. Растущий скачками подросток то и дело терял координацию, и пока он тратил время на ее восстановление, сверстники, казалось, отрываются в мастерстве. Но Роби оказался на редкость упорным юношей — каждый раз паренек догонял товарищей по детской команде «Варсовия». В 16 лет его заметили селекционеры «Дельты» из четвертого дивизиона — так Роби подписал свой первый контракт.

Однако путь к мечте все еще оставался долгим и тернистым. Скитания по низшим лигам в составах «Дельты», не разглядевшей талант «Легии-2», и «Знича» продолжались до июня 2008-го, когда уже почти 20-летний Роби заключил договор с «Лехом». Этот момент стал прорывом. Роби превратился в Роберта, начав забивать в среднем больше одного гола за игру. Осенью его впервые пригласили в сборную, где парень сумел поразить ворота Сан-Марино уже в своем дебютном матче.

Источник: Reuters

Молодого бомбардира из соседней страны заметили в Германии: летом 2010-го Левандовски оказался в дортмундской «Боруссии», где продолжил стабильно отправлять мячи в сетку. Здесь пришло большое признание — два чемпионских титула, выход в финал ЛЧ с покером «Реалу» в одной из полуфинальных встреч и… приглашение в «Баварию». В те годы в бундеслиге все, что ярко сверкнет, рано или поздно оказывалось в Мюнхене. В 2014-м не стал исключением и Роберт.

Вот там, в суперклубе, у него появилось все, о чем маленький Роби мечтал в детстве. Восемь золотых медалей чемпионата Германии, победы в ЛЧ, Суперкубке Европы и клубном ЧМ, «Золотые бутсы», куча голов в национальной команде, где форвард стал капитаном. Большие деньги в конце концов.

Но слава и известность сыграли с Роби злую шутку. В какой-то момент поляк вдруг решил, что это футбол создан для него, а не он для футбола. Что он всемогущ, что он вправе решать, с кем играть, а с кем нет. В марте 2022-го Роби первым начал кричать, что не хочет выходить на поле против сборной России в отборочном стыке ЧМ, и призывал к тому же шведов и чехов, оказавшихся в том же мини-турнире. Хитрый Роби считал, что убивает двух зайцев. Во-первых, не нужно будет ехать в Москву, где по жребию Польше выпало проводить полуфинал. Во-вторых, его команда проходила бы одну стадию автоматом.

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Практичность? Можно было бы согласиться с таким определением, если бы не последующие события. А они показали, что это банальная трусость. ФИФА не выдержала давления Запада, временно отстранила Россию от своих официальных соревнований, так что ушлый Роби вместе со сборной попал в Катар, победив в одной встрече Швецию. Но разве оно того стоило?

Прибыв в ноябре в Доху, Роби и его партнеры предстали одними из самых унылых на турнире. Ладно бы они просто были не способны на зрелищный футбол — в конце концов, Греция на Евро-2004 тоже воображение не поражала, но стала первой. Но та самая трусость, похоже, засела в головах у Роби и Ко глубокой занозой. В третьем туре группового этапа мексиканцы и саудовцы выпрыгивали из трусов и высекали искры из бутс, чтобы забить друг другу как можно больше и выйти в плей-офф. Поляки же в параллельном матче, уже получив два от аргентинцев, просто отпихивались от мяча, зная, что такой счет их устраивает. Ни в одной встрече ЧМ-2022 ни одна команда не выглядела настолько жалко и убого. Случалось всякое — и иранские 2:6 от Англии, и унылые нулевые ничьи, и вылет немцев, в котором виноваты только они сами. Но такого позора, как «футбол» Польши при 0:2 с Аргентиной, не происходило ни с кем и нигде. Очень надеюсь, что больше и не произойдет до конца чемпионата.

Источник: Reuters

Смотреть на тошнотворное зрелище помогала только одна мысль — к тому моменту уже стало известно, что второй из этого квартета попадает на Францию. Здесь Роби не помогут ни его титулы, ни хитрость, а трусость вообще вобьет поляков в их штрафную, не дав поднять голову. Потому что «Трехцветные» играют в футбол — яркий и сбалансированный. Никто не дает гарантии, что команда Дидье Дешама непременно возьмет золото, случиться может всякое. Но поляков, надеюсь, она с пути сметет как ноябрьский шквал последние листья с деревьев. Потому что, в отличие от соперника, французы не предают Игру.

…В понедельник в самолете Доха — Варшава Роби сел у окна и погрузился в свои мысли. Они были тяжелыми. «Почему, ну почему всякий раз нам чего-то не хватает на больших турнирах?» — вертелось в голове. «Может, мы что-то сделали не так и теперь у нас плохая карма? Отчего мне не дают покоя какие-то странные ассоциации — Россия, Москва…».

Вясеслав Короткин

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2
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Швеция
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Франция
Франция
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Бразилия
Бразилия
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Чехословакия
Чехословакия
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Чили
Чили
1966
Англия
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Англия
Англия
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ФРГ
ФРГ
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Португалия
Португалия
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ФРГ
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Польша
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