В конце августа 1988 года в семье Ивоны и Кшиштофа Левандовски, жившей в варшавском районе Беляны, на свет появился мальчик. Родители дали ему имя Роберт, но в детстве все родные и друзья называли его Роби.

Судьба ребенка была предопределена с рождения. Папа Кшиштоф в молодости профессионально занимался дзюдо и даже становился чемпионом Европы среди юниоров. Не раз выходил и на футбольное поле в составе клуба одной из низших лиг «Хутник». Мама Ивона играла в волейбол. Не стать спортсменом при таких предках Роби просто не мог.

Когда мальчик немного подрос, семья переехала из Варшавы в местечко Лешно, где рядом с домом оказалась спортивная площадка. Роби оттуда не вылезал — его постоянными спутниками стали гандбол, баскетбол, настольный теннис. Но больше всего ему нравился футбол. Перед сном отец рассказывал про сборные Польши, бравшие бронзу на ЧМ-1974 и ЧМ-1982, — и Роби засыпал с мечтами когда-нибудь стать таким же, как Лято, Шармах, Бонек.

Но поначалу получалось не очень. Растущий скачками подросток то и дело терял координацию, и пока он тратил время на ее восстановление, сверстники, казалось, отрываются в мастерстве. Но Роби оказался на редкость упорным юношей — каждый раз паренек догонял товарищей по детской команде «Варсовия». В 16 лет его заметили селекционеры «Дельты» из четвертого дивизиона — так Роби подписал свой первый контракт.

Однако путь к мечте все еще оставался долгим и тернистым. Скитания по низшим лигам в составах «Дельты», не разглядевшей талант «Легии-2», и «Знича» продолжались до июня 2008-го, когда уже почти 20-летний Роби заключил договор с «Лехом». Этот момент стал прорывом. Роби превратился в Роберта, начав забивать в среднем больше одного гола за игру. Осенью его впервые пригласили в сборную, где парень сумел поразить ворота Сан-Марино уже в своем дебютном матче.

Молодого бомбардира из соседней страны заметили в Германии: летом 2010-го Левандовски оказался в дортмундской «Боруссии», где продолжил стабильно отправлять мячи в сетку. Здесь пришло большое признание — два чемпионских титула, выход в финал ЛЧ с покером «Реалу» в одной из полуфинальных встреч и… приглашение в «Баварию». В те годы в бундеслиге все, что ярко сверкнет, рано или поздно оказывалось в Мюнхене. В 2014-м не стал исключением и Роберт.

Вот там, в суперклубе, у него появилось все, о чем маленький Роби мечтал в детстве. Восемь золотых медалей чемпионата Германии, победы в ЛЧ, Суперкубке Европы и клубном ЧМ, «Золотые бутсы», куча голов в национальной команде, где форвард стал капитаном. Большие деньги в конце концов.

Но слава и известность сыграли с Роби злую шутку. В какой-то момент поляк вдруг решил, что это футбол создан для него, а не он для футбола. Что он всемогущ, что он вправе решать, с кем играть, а с кем нет. В марте 2022-го Роби первым начал кричать, что не хочет выходить на поле против сборной России в отборочном стыке ЧМ, и призывал к тому же шведов и чехов, оказавшихся в том же мини-турнире. Хитрый Роби считал, что убивает двух зайцев. Во-первых, не нужно будет ехать в Москву, где по жребию Польше выпало проводить полуфинал. Во-вторых, его команда проходила бы одну стадию автоматом.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=9c782f2bf6473f02&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&autoplay=1&id=456239042" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Практичность? Можно было бы согласиться с таким определением, если бы не последующие события. А они показали, что это банальная трусость. ФИФА не выдержала давления Запада, временно отстранила Россию от своих официальных соревнований, так что ушлый Роби вместе со сборной попал в Катар, победив в одной встрече Швецию. Но разве оно того стоило?

Прибыв в ноябре в Доху, Роби и его партнеры предстали одними из самых унылых на турнире. Ладно бы они просто были не способны на зрелищный футбол — в конце концов, Греция на Евро-2004 тоже воображение не поражала, но стала первой. Но та самая трусость, похоже, засела в головах у Роби и Ко глубокой занозой. В третьем туре группового этапа мексиканцы и саудовцы выпрыгивали из трусов и высекали искры из бутс, чтобы забить друг другу как можно больше и выйти в плей-офф. Поляки же в параллельном матче, уже получив два от аргентинцев, просто отпихивались от мяча, зная, что такой счет их устраивает. Ни в одной встрече ЧМ-2022 ни одна команда не выглядела настолько жалко и убого. Случалось всякое — и иранские 2:6 от Англии, и унылые нулевые ничьи, и вылет немцев, в котором виноваты только они сами. Но такого позора, как «футбол» Польши при 0:2 с Аргентиной, не происходило ни с кем и нигде. Очень надеюсь, что больше и не произойдет до конца чемпионата.

Смотреть на тошнотворное зрелище помогала только одна мысль — к тому моменту уже стало известно, что второй из этого квартета попадает на Францию. Здесь Роби не помогут ни его титулы, ни хитрость, а трусость вообще вобьет поляков в их штрафную, не дав поднять голову. Потому что «Трехцветные» играют в футбол — яркий и сбалансированный. Никто не дает гарантии, что команда Дидье Дешама непременно возьмет золото, случиться может всякое. Но поляков, надеюсь, она с пути сметет как ноябрьский шквал последние листья с деревьев. Потому что, в отличие от соперника, французы не предают Игру.

…В понедельник в самолете Доха — Варшава Роби сел у окна и погрузился в свои мысли. Они были тяжелыми. «Почему, ну почему всякий раз нам чего-то не хватает на больших турнирах?» — вертелось в голове. «Может, мы что-то сделали не так и теперь у нас плохая карма? Отчего мне не дают покоя какие-то странные ассоциации — Россия, Москва…».