Гаэль Ондуа: мне угрожали из-за бутс с флагом России

«Были очень тяжелые моменты. Например, после того как весь мир увидел мои бутсы с флагом России. Люди говорили плохие слова. Угрожали. В какой‑то момент моя мама увидела все, что пишут в СМИ. Ей стало больно, что люди меня не знают и говорят про меня такие вещи. Это же было везде — по всему миру.



[Со спонсором] проблем не было. Но многие люди из России поддерживали. Честно, не ожидал, что будет такая поддержка. Мне искренне очень приятно! Эта поддержка мне помогла. Я играю в этих бутсах много лет и решил, что я должен идти к своим целям, а традиции нельзя менять даже на чемпионате мира. Есть родина: в Камеруне я родился, а в России я открыл глаза и стал таким, какой я есть сегодня. Все благодаря им [этим странам]. И каждый божий день я буду открыто об этом говорить», — сказал Ондуа «Матч ТВ».