Варианты формата ЧМ-2026 — 2 группы по 24 команды, 16 групп по 3 команды и 12 групп по 4 команды. Выберут в 2023-м

«На следующем чемпионате мира будет 48 команд, но мы еще не решили, каким будет формат. Возможны три варианта — 12 групп по 4 команды, 16 групп по 3 команды и 2 группы по 24 команды. Решение будет принято на заседании совета ФИФА, которое пройдет в следующем году», — сказал глава отдела глобального развития ФИФА.