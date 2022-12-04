Варианты формата ЧМ-2026 — 2 группы по 24 команды, 16 групп по 3 команды и 12 групп по 4 команды. Выберут в 2023-м
Арсен Венгер рассказал, что формат ЧМ-2026 еще не определен.
Арсен Венгер рассказал, что формат ЧМ-2026 еще не определен.
«На следующем чемпионате мира будет 48 команд, но мы еще не решили, каким будет формат. Возможны три варианта — 12 групп по 4 команды, 16 групп по 3 команды и 2 группы по 24 команды. Решение будет принято на заседании совета ФИФА, которое пройдет в следующем году», — сказал глава отдела глобального развития ФИФА.
Отметим, что Венгер не уточнил, по какой схеме будет разыгрываться турнир, если ФИФА остановится на формате «2 группы по 24 команды».