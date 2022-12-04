Состав сборной Бельгии нельзя назвать золотым поколением, заявил Куртуа

В четверг сборная Бельгии по итогам группового этапа вылетела с чемпионата мира в Катаре. Команда набрала 4 очка в трех матчах и заняла третье место в группе F.
«На этом чемпионате мира и на прошлом чемпионате Европы мы были сами не свои. Это расстраивает. Теперь я буду болеть за сборную Испании, желаю успехов оставшимся на турнире одноклубникам», — сказал вратарь мадридского «Реала», которого цитирует Mundo Deportivo.
«Сложно называть нашу команду золотым поколением, ведь мы ничего не выиграли. Мы не золотое поколение, у нас просто много талантов. На чемпионате мира в России мы показали, что хорошо играем в футбол», — добавил Куртуа.
После завершения матча третьего тура группового этапа чемпионата мира с хорватами (0:0) главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес подал в отставку. Вместе с ним команда завоевала бронзовые медали на чемпионате мира 2018 года в России, дошла до четвертьфинала на Евро-2020.