«Я уже не мечтал сыграть на чемпионате мира. Только ван Гал мог пойти на такое». Интервью голкипера голландцев Нопперта — человека странной судьбы

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
18:00ПерерывФранция1Польша0
1/8 финала
тв
22:00Не началсяАнглияСенегал
1/8 финала
тв
5.12Не началсяЯпонияХорватия
1/8 финала
тв
5.12Не началсяБразилияЮжная Корея
1/8 финала
тв
6.12Не началсяМароккоИспания
1/8 финала
тв
6.12Не началсяПортугалияШвейцария
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяНидерландыАргентина
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51П 52
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
18:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Я уже не мечтал сыграть на чемпионате мира. Только ван Гал мог пойти на такое». Интервью голкипера голландцев Нопперта — человека странной судьбы

Игорь Рабинер пообщался с основным вратарем сборной Нидерландов.

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Источник: Reuters

Обозреватель «СЭ» пообщался с основным вратарем сборной Нидерландов.

Чемпионаты мира нередко переворачивают сознание — героями на них становятся люди, которых никто не знал, а многолетние кумиры, от которых ждешь подвигов, куда-то растворяются. Это невозможно предсказать, за этим нужно просто наблюдать. Кто, например, в 1990 году до чемпионата мира в Италии за пределами Апеннин знал нападающего Сальваторе Скиллачи? А он стал там лучшим бомбардиром турнира с шестью голами, выйдя на замену и забив в стартовом матче свой первый мяч за сборную.

Одна из самых колоритных историй преображения на ЧМ-2022 — вратарь сборной Нидерландов Андрис Нопперт из «Херенвена», средней голландской команды, занимающей сейчас восьмое место в Эредивизи. 28-летний блондин ростом 203 сантиметра, который до недавних пор не то что звездой — основным вратарем нигде на профессиональном уровне не служил!

А теперь этот добродушный великан смотрит на репортеров вниз со всей высоты своего исполинского роста после победы в ⅛ финала чемпионата мира и отвечает на наши вопросы с забавным акцентом. Через несколько дней ему под руководством Луи ван Гала играть за «Оранжевых» против Лео Месси.

Скажи ему такое еще пару лет назад — громко посмеялся бы. К зиме с 2020 на 2021 год, когда он подписал краткосрочный полугодовой (!) контракт с еще одной обыкновенной голландской командочкой, «Гоу Эхед Иглз», в 26 лет Нопперт провел в большом футболе 16 матчей. Я не опечатался, а вам не изменило зрение — шестнадцать.

За первый сезон в родном «Херенвене» — ноль. За четыре года в НАК «Бреда» — шесть. За сезон в итальянской «Фодже», давно уже не играющей так, как когда-то при Игорях Шалимове и Колыванове, а выступающей в серии С, — восемь. За год в «Дордрехте» — два.

— Я много лет тренировался, но не играл. Полтора года играю — и вот я здесь, — с простодушием и даже удивлением сказал мне Нопперт в смешанной зоне стадиона «Халифа» после уверенной победы над американцами.

Источник: Reuters

— Что стало поворотной точкой в вашей карьере?

— Игра за «Гоу Эхед Иглз». Однозначно.

В городке Девентер (слышали о таком?), где располагается этот клуб, гиганту наконец доверили место в составе. Притом что предыдущий, пандемийный год, судя по статистике, он не играл вообще нигде! Это произошло не сразу, тем не менее за полтора сезона в составе «Орлов» он провел 15 матчей — цифры для него до тех пор недостижимые. Нет, вы только представьте это, глядя на него сейчас.

В мае 2022-го Андрис подписывает контракт с «Херенвеном» — командой все же более высокого статуса, чем «Гоу Эхед Иглз». Контракт уже двухлетний — все-таки человек в прошлом сезоне довольно регулярно играл и доказал, что способен на стабильность и качество. Которые он в «Херенвене» тоже станет давать, сыграв в этом сезоне уже 14 матчей — лишь на один меньше, чем за полтора года в «Гоу Эхед Иглз».

Но еще этим летом, когда Нопперт там только дебютировал, в сборную его не вызывали. Впервые это произошло в сентябре. За два месяца до чемпионата мира. В лучшем случае казалось, его рассматривают на роль третьего вратаря.

Другое дело, что национальная команда оказалась без первого. За последнее время в Нидерландах вдруг выродились топовые вратари. Совсем разладилась карьера у Яспера Силессена после трехлетнего просиживания штанов на лавке в «Барселоне». В «Валенсии» он проиграл конкуренцию молодому грузину Мамардашвили. А теперь не играет даже в НЕК.

На Евро в прошлом году в воротах сборной Нидерландов был почти 39-летний на тот момент Мартин Стекеленбург. С тех пор из ворот «Аякса» его вытеснил Ремко Пассвер, которому 39 прямо сейчас. Его большинство и предполагало увидеть в воротах «Оранжевых» на ЧМ-2022.

А Луи ван Гал устроил один из свойственных ему фокусов, выставив на первый матч с Сенегалом Нопперта. На счету которого на тот момент было ноль матчей за сборную. Ноль. Он провел первый прямо на чемпионате мира!

— Когда ты маленький ребенок, то мечтаешь о том, чтобы сыграть на чемпионате мира. Но в моем случае мечта уже ушла, — признается Нопперт. — А сейчас она вдруг сбылась. Мне немного повезло. Нужно дальше продолжать и побеждать в каждом матче. Это моя, особенная, история.

Голландцы забили три мяча в ворота США
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— Как вы думаете, кто-то, кроме ван Гала, мог бы сделать такую штуку? — спрашиваю Андриса.

— Никто. Точно — никто. Уверен в этом.

— Когда вы узнали, что будете играть в первом матче? И что он вам сказал?

— За два дня до игры. А сказал, что верит в меня. Это было самое важное, мне ничего другого и не нужно было услышать. Конечно, чувствовал небольшую нервозность, но это нормально.

— Думали о том, насколько важна эта игра, чтобы остаться в составе и дальше?

— Думал просто. Когда ты играешь хорошо — остаешься, когда нет — тебя меняют.

Он сыграл спокойно, уверенно, и его не заменили. Так продолжалось весь групповой турнир, а матч ⅛ финала с США начался с его суперсейва при выходе один на один. После чего все у голландцев сложится гладко.

— Для вратаря всегда важно почувствовать мяч, поймать первый удар, — говорит Нопперт. — Это дает ощущение того, что ты в игре. Иногда бывает, что сразу же пропускаешь, и первый мяч оказывается ужасным. Но я сыграл хорошо. Рад, что смог помочь команде, а потом парни забили. Они сделали свою работу, а я — свою.

— При 2:0 вам забили очень странный гол. Понимаете, что это было?

— До сих пор не знаю, получилось ли у соперника так ударить случайно или это была его задумка. Приду в номер — пересмотрю.

— Были ли вы сегодня готовы к серии пенальти, если бы она потребовалась? Была ли над этим специальная работа?

— Конечно, была. Ты всегда должен быть к таким вещам готов.

Спрашиваю, возникает ли у него в Катаре ощущение, что он пребывает во сне и боится проснуться.

— Нет, — улыбается Андрис. — Мои родители всегда говорят мне, что важнее всего наслаждаться тем, что с тобой происходит. Но это очень сложно, когда идут такие матчи и ты стараешься победить в каждой игре. Когда вернусь в Голландию, лягу на кровать и начну вспоминать, будет легче. Но сейчас полностью сконцентрирован на матчах чемпионата мира. Для меня сейчас каждый матч — финал.

Источник: Reuters

— Думаете ли теперь о том, что можете стать человеком, который своей историей будет вдохновлять других игроков без звездной судьбы пробиваться в сборную и играть на высшем уровне?

— Надеюсь, что буду примером не только для футболистов, но и для молодежи из разных профессий, которой не повезло в жизни и карьере. Если ты будешь верить в себя и усердно работать, несмотря ни на что, то добьешься всего.

На момент нашего разговора только закончился матч со сборной США, Аргентина еще не обыграла Австралию, но и репортеры до меня спрашивали о вероятном будущем четвертьфинале с южноамериканцами, и я не мог не поинтересоваться, чем станет для Андриса матч против Месси. Он замотал головой:

— Нет-нет. Я не заглядываю настолько далеко. Живу от игры к игре. Повторяю: для меня каждая из них — это финал. Только потом уже можно смотреть вперед. Пока еще не отошел от матча с американцами, чтобы думать о следующем. Но я в любом случае верю в нашу команду. Она у нас изумительная, что дает уверенность и мне.

— Вы верите, что станете чемпионами мира?

— Конечно, да. Если не веришь в это, надо собирать вещи и ехать домой.

…Когда меньше чем за два года прошел путь от глухого запасного на протяжении всей карьеры до первого вратаря страны — поверишь во что угодно. 9 июня Нопперт, который еще недавно мог смотреть на Месси только по телевизору и даже не мечтал сыграть против него, выйдет на поле и попытается остановить аргентинскую легенду на последнем в карьере Лео пути к золоту чемпионата мира. А хитрый лис Луи ван Гал сделает на этот счет очередную пометку в своем знаменитом блокноте…

Игорь Рабинер

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Вся история чемпионатов
История чемпионатов мира
1938
Франция
1
Италия
Италия
2
Венгрия
Венгрия
3
Бразилия
Бразилия
1962
Чили
1
Бразилия
Бразилия
2
Чехословакия
Чехословакия
3
Чили
Чили
1982
Испания
1
Италия
Италия
2
ФРГ
ФРГ
3
Польша
Польша
1998
Франция
1
Франция
Франция
2
Бразилия
Бразилия
3
Хорватия
Хорватия
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