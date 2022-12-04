Мбаппе и Жиру выйдут в составе Франции на матч ⅛ финала ЧМ с поляками

Мбаппе на данный момент с тремя голами является одним из лидеров в списке лучших бомбардиров турнира. Жиру в предстоящем матче может стать лучшим бомбардиром в истории сборной Франции, опередив по количеству забитых мячей Тьерри Анри (по 51 мячу).
Полностью состав французов на предстоящую встречу выглядит следующим образом: Уго Льорис (вратарь, капитан), Тео Эрнандес, Дайо Упамекано, Рафаэль Варан, Жюль Кунде, Антуан Гризманн, Орельен Тчуамени, Адриан Рабьо, Оливье Жиру, Килиан Мбаппе, Усман Дембеле. Аналогичный состав тренерский штаб Дидье Дешама выставил на вторую встречу группового этапа против датчан (2:1).
У сборной Польши на поле с первых минут появятся бывший полузащитник московского «Динамо» Себастьян Шиманьский и бывший хавбек московского «Локомотива» и «Краснодара» Гжегож Крыховяк.
В стартовый состав поляков вошли: Войцех Щенсный (вратарь), Бартош Берешиньский, Якуб Кивёр, Камил Глик, Мэтти Кэш, Пшемыслав Франковский, Себастьян Шиманьский, Гжегож Крыховяк, Петр Зелиньский, Якуб Каминский, Роберт Левандовский (капитан).
Матч состоится в воскресенье, начало — 18:00 мск.