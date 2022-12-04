Далич: Хорватия не должна недооценивать сборную Японии. Они сражаются, как самураи
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от матча ⅛ финала чемпионата мира в Катаре против сборной Японии.
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от матча ⅛ финала чемпионата мира в Катаре против сборной Японии.
«Хорватия не должна никого недооценивать. Японцы сражаются, как самураи, и мы должны ответить в таком же ключе, если хотим победить», — цитирует Далича пресс-служба сборной Хорватии.
Матч Япония — Хорватия состоится в Эль-Вакре 5 декабря и начнется в 18:00 по московскому времени.