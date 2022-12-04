Роналду выразил недовольство тренером сборной Португалии

«Ты так спешишь вытащить меня [с поля]», — с такой фразой Роналду эмоционально обратился к Сантушу после замены в матче с Южной Кореей (1:2). В Федерации футбола Португалии отметили, что не хотят обсуждать спорные моменты и сосредоточены только на предстоящих играх.

37-летний Роналду был заменен во всех трех матчах группового этапа мундиаля. В матче против Ганы (3:2) он ушел с поля на 88-й минуте, против Уругвая (2:0) — на 82-й, против Южной Кореи — на 65-й.

Португальцы заняли первую строчку в группе H и вышли в плей-офф. В ⅛ финала команда сыграет против сборной Швейцарии.