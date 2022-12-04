Льорис делит лидерство с Тюрамом по числу игр за сборную Франции

В воскресенье вратарь вышел с капитанской повязкой на поле в матче ⅛ финала чемпионата мира в Катаре против команды Польши. На данный момент счет в матче 0:0.

Эта встреча стала для него 142-й за национальную команду, теперь он делит первую строчку по наибольшему количеству матчей за сборную Франции с чемпионом мира и Европы защитником Лилианом Тюрамом.