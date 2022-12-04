Льорис делит лидерство с Тюрамом по числу игр за сборную Франции
ДОХА, 4 дек — РИА Новости. Голкипер Уго Льорис вышел на первое место по количеству матчей за сборную Франции по футболу.
ДОХА, 4 дек — РИА Новости. Голкипер Уго Льорис вышел на первое место по количеству матчей за сборную Франции по футболу.
В воскресенье вратарь вышел с капитанской повязкой на поле в матче ⅛ финала чемпионата мира в Катаре против команды Польши. На данный момент счет в матче 0:0.
Эта встреча стала для него 142-й за национальную команду, теперь он делит первую строчку по наибольшему количеству матчей за сборную Франции с чемпионом мира и Европы защитником Лилианом Тюрамом.
Льорису 35 лет, в составе сборной Франции голкипер английского «Тоттенхэма» выиграл чемпионат мира 2018 года, который прошел в России, а также дошел до финала домашнего Евро 2016 года.