Венгер — об участниках ⅛ финала ЧМ: команды сосредоточились на турнире, а не на политике

«Команды, которые не разочаровали в своей первой игре, потому что, когда вы попадаете на чемпионат мира, вы знаете, что не должны проигрывать в первой игре. Это команды с опытом, у них есть результаты. Они хорошо сыграли в первой игре.



А также команды, которые были морально готовы и имели настрой сосредоточиться на турнире, а не на политических демонстрациях», — приводит слова Венгера Reuters.