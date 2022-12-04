Закономерный вылет Польши: Мбаппе и Жиру не дали ей ни шанса

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
18:00ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
22:00Не началсяАнглияСенегал
1/8 финала
тв
5.12Не началсяЯпонияХорватия
1/8 финала
тв
5.12Не началсяБразилияЮжная Корея
1/8 финала
тв
6.12Не началсяМароккоИспания
1/8 финала
тв
6.12Не началсяПортугалияШвейцария
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяНидерландыАргентина
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяП 51Франция
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
20:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Закономерный вылет Польши: Мбаппе и Жиру не дали ей ни шанса

Франция — в четвертьфинале!

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17
фотографий
17
фотографий

Благодарность Щенсны

К сборной Польши в России предвзятое отношение. С этой командой мы должны были бороться за чемпионат мира, но сначала она, а потом и все остальные отказались проводить с нами стыковые матчи. Поэтому большинство российских болельщиков, мягко говоря, не желало полякам успехов.

Но команда Чеслава Михневича все-таки вырвалась в плей-офф из сложной группы, в которой до последних секунд ничего не было ясно. Дело дошло до того, что в последние 20 минут встречи с аргентинцами поляки показательно уходили от единоборств и оберегали счет 0:2, ведь он позволял им обойти Мексику по тончайшему из показателей — меньшему числу желтых карточек.

В итоге Польше повезло: Мексика в параллельной игре пропустила, так что европейская сборная прошла дальше по лучшей разнице мячей. Однако хвалить команду Михневича было не за что: на групповом этапе она провела лишь один качественный тайм (второй с Саудовской Аравией) и сильно уступила по количеству ударов каждому из трех противников. Если б не Щенсны, отбивший два пенальти, то до ⅛ финала Польша бы не добралась.

Глубокая оборона

Мало кто ожидал от поляков ожесточенного сопротивления в игре с действующими чемпионами мира. Большая часть основы французов отдыхала во время игры с Тунисом, да и само поражение от африканцев должно было их встряхнуть. Опасения за команду Дидье Дешама могли быть лишь околофутбольными — слишком уж много в Катаре сенсаций.

Но Франция начала отлично. Постепенно она нагнетала темп игры, опасно исполняла стандартные положения и с первых же минут заперла соперника в его штрафной. Все выглядело более чем предсказуемо: по стартовым минутам казалось, что Франция вот-вот забьет, а потом еще разок.

Но Польша держалась. Хотя на чужой половине поля долго не появлялась: первый удар она нанесла лишь на 21-й минуте, причем издали — Левандовски попытался забить в нетипичном для себя стиле, потому что ближе подобраться было сложно.

Жиру — лучший бомбардир Франции

Эту встречу отличало полное отсутствие высокого прессинга с обеих сторон. Ничего удивительного нет: ни Польша, ни Франция не любят встречать соперников у чужой штрафной, хотя в этой встрече им могло бы помочь активное давление на защитников. Но поляки решили не отходить от позиционной обороны и надеяться на реализацию редких моментов. Один все-таки возник: на 38-й минуте Льорис, Эрнандес и Варан спасли Францию от пропущенного мяча.

На тот момент счет был 0:0, и, если бы Польша забила, то болельщики наверняка ополчились бы на Жиру. За несколько минут до этого Оливье обязан был открывать счет, но не смог замкнуть прострел. Впрочем, прямо перед перерывом Жиру исправился: польская оборона ошиблась, а форвард сборной Франции этим воспользовался. Это 52-й и рекордный гол Жиру за национальную команду — он обошел Тьерри Анри и стал единолично лучшим снайпером в истории «трехцветных».

Мбаппе — лучший бомбардир ЧМ

В перерыве Дешам не стал ничего не менять, да и не стоило. А вот Польша стала заметно чаще владеть мячом, что логично: ей требовался гол. Для Франции это был идеальный сценарий: Польша ужасно атакует позиционно, и даже в матче с Саудовской Аравией, где она контролировала мяч, оба гола забила после контрдействий.

Неудивительно, что вся острота у ворот Льориса пропала. Если в первом тайме поляки хотя бы изредка били, то втором обходились без ударов почти полчаса. Франция же вообще без нервов оборонялась и периодически выбегала в контратаки, которые рано или поздно должны были привести ко второму забитому мячу. Час пробил на 74-й минуте: поляки вынужденно держали оборону слишком высоко, чем и воспользовались французы. Гризманн вынес — Жиру принял — Дембеле промчался — Мбаппе замкнул.

После второго гола игра фактически была завершена. Польша по инерции продолжала обозначать сопротивление, но Франция выглядела монолитно. Скорее именно она должна была забить третий, чем Польша — хоть один. Так и случилось: Мбаппе удался шедевр. Девятый мяч Кильяна на чемпионатах мира и пятый в Катаре — он вновь возглавил гонку бомбардиров турнира и реально претендует на «Золотую бутсу».

Спокойно встреча, правда, не закончилась. На исходе добавленного времени в ворота французов был назначен пенальти за игру рукой. Льорис взял первый удар Левандовски намертво, однако арбитр попросил Роберта перебить (французы рано вбежали в штрафную) — и здесь нападающий был точен.

Исход — совершенно закономерный. Польша лишь на крохотном отрезке в середине первого тайма была близка к голу, а в остальном — тотальное доминирование Франции. Она сильнее, она и выходит дальше. А поляки улетают домой.

Гоша Чернов

Франция
3:1
Первый тайм: 1:0
Польша
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1
Бразилия
Бразилия
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1
Аргентина
Аргентина
2
ФРГ
ФРГ
3
Франция
Франция
1998
Франция
1
Франция
Франция
2
Бразилия
Бразилия
3
Хорватия
Хорватия
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Япония, Южная Корея
1
Бразилия
Бразилия
2
Германия
Германия
3
Турция
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