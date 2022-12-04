Закономерный вылет Польши: Мбаппе и Жиру не дали ей ни шанса

17 фотографий 17 фотографий 17 фотографий

Благодарность Щенсны

К сборной Польши в России предвзятое отношение. С этой командой мы должны были бороться за чемпионат мира, но сначала она, а потом и все остальные отказались проводить с нами стыковые матчи. Поэтому большинство российских болельщиков, мягко говоря, не желало полякам успехов.

Но команда Чеслава Михневича все-таки вырвалась в плей-офф из сложной группы, в которой до последних секунд ничего не было ясно. Дело дошло до того, что в последние 20 минут встречи с аргентинцами поляки показательно уходили от единоборств и оберегали счет 0:2, ведь он позволял им обойти Мексику по тончайшему из показателей — меньшему числу желтых карточек.

В итоге Польше повезло: Мексика в параллельной игре пропустила, так что европейская сборная прошла дальше по лучшей разнице мячей. Однако хвалить команду Михневича было не за что: на групповом этапе она провела лишь один качественный тайм (второй с Саудовской Аравией) и сильно уступила по количеству ударов каждому из трех противников. Если б не Щенсны, отбивший два пенальти, то до ⅛ финала Польша бы не добралась.

Глубокая оборона

Мало кто ожидал от поляков ожесточенного сопротивления в игре с действующими чемпионами мира. Большая часть основы французов отдыхала во время игры с Тунисом, да и само поражение от африканцев должно было их встряхнуть. Опасения за команду Дидье Дешама могли быть лишь околофутбольными — слишком уж много в Катаре сенсаций.

Но Франция начала отлично. Постепенно она нагнетала темп игры, опасно исполняла стандартные положения и с первых же минут заперла соперника в его штрафной. Все выглядело более чем предсказуемо: по стартовым минутам казалось, что Франция вот-вот забьет, а потом еще разок.

Но Польша держалась. Хотя на чужой половине поля долго не появлялась: первый удар она нанесла лишь на 21-й минуте, причем издали — Левандовски попытался забить в нетипичном для себя стиле, потому что ближе подобраться было сложно.

Жиру — лучший бомбардир Франции

Эту встречу отличало полное отсутствие высокого прессинга с обеих сторон. Ничего удивительного нет: ни Польша, ни Франция не любят встречать соперников у чужой штрафной, хотя в этой встрече им могло бы помочь активное давление на защитников. Но поляки решили не отходить от позиционной обороны и надеяться на реализацию редких моментов. Один все-таки возник: на 38-й минуте Льорис, Эрнандес и Варан спасли Францию от пропущенного мяча.

На тот момент счет был 0:0, и, если бы Польша забила, то болельщики наверняка ополчились бы на Жиру. За несколько минут до этого Оливье обязан был открывать счет, но не смог замкнуть прострел. Впрочем, прямо перед перерывом Жиру исправился: польская оборона ошиблась, а форвард сборной Франции этим воспользовался. Это 52-й и рекордный гол Жиру за национальную команду — он обошел Тьерри Анри и стал единолично лучшим снайпером в истории «трехцветных».

Мбаппе — лучший бомбардир ЧМ

В перерыве Дешам не стал ничего не менять, да и не стоило. А вот Польша стала заметно чаще владеть мячом, что логично: ей требовался гол. Для Франции это был идеальный сценарий: Польша ужасно атакует позиционно, и даже в матче с Саудовской Аравией, где она контролировала мяч, оба гола забила после контрдействий.

Неудивительно, что вся острота у ворот Льориса пропала. Если в первом тайме поляки хотя бы изредка били, то втором обходились без ударов почти полчаса. Франция же вообще без нервов оборонялась и периодически выбегала в контратаки, которые рано или поздно должны были привести ко второму забитому мячу. Час пробил на 74-й минуте: поляки вынужденно держали оборону слишком высоко, чем и воспользовались французы. Гризманн вынес — Жиру принял — Дембеле промчался — Мбаппе замкнул.

После второго гола игра фактически была завершена. Польша по инерции продолжала обозначать сопротивление, но Франция выглядела монолитно. Скорее именно она должна была забить третий, чем Польша — хоть один. Так и случилось: Мбаппе удался шедевр. Девятый мяч Кильяна на чемпионатах мира и пятый в Катаре — он вновь возглавил гонку бомбардиров турнира и реально претендует на «Золотую бутсу».

Спокойно встреча, правда, не закончилась. На исходе добавленного времени в ворота французов был назначен пенальти за игру рукой. Льорис взял первый удар Левандовски намертво, однако арбитр попросил Роберта перебить (французы рано вбежали в штрафную) — и здесь нападающий был точен.

Исход — совершенно закономерный. Польша лишь на крохотном отрезке в середине первого тайма была близка к голу, а в остальном — тотальное доминирование Франции. Она сильнее, она и выходит дальше. А поляки улетают домой.