Стерлинг не сыграет за сборную Англии против Сенегала в ⅛ финала ЧМ-2022 из-за семейных обстоятельств
Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг не примет участие в матче ⅛ финала чемпионата мира-2022 в Катаре против Сенегала.
Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг не примет участие в матче ⅛ финала чемпионата мира-2022 в Катаре против Сенегала.
Как сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии, футболист не сыграет из-за семейных обстоятельств.
Встреча Англия — Сенегал пройдет сегодня и начнется в 22:00 мск. Стерлинг на текущем мундиале провел две игры, забил один гол и сделал одну результативную передачу.