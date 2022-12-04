Дешам вышел на 4-е место по числу побед среди тренеров на чемпионатах мира

Для главного тренера сборной Франции Дидье Дешама матч стал 16-м на чемпионатах мира во главе национальной команды. В них трехцветные одержали 12 побед, 2 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения.

По числу побед на мундиалях в качестве тренера Дешам сравнялся с экс-коучем сборной Германии Йоахимом Левом (12 побед в 17 матчах). Чаще побеждали лишь Марио Загалло (13 побед в 20 матчах), Луис Фелипе Сколари (14 побед в 21 матче) и Хельмут Шен (16 в 25 матчах).