Мбаппе побил достижение Пеле
Сборная Франции вышла в четвертьфинал ЧМ-2022, со счетом 3:1 обыграв команду Польши в матче ⅛ финала.
Сборная Франции вышла в четвертьфинал ЧМ-2022, со счетом 3:1 обыграв команду Польши в матче ⅛ финала.
Главным героем матча стал нападающий французов Килиан Мбаппе, забивший дважды и отдавший голевую передачу.
Для Мбаппе сегодняшние голы стали 8-м и 9-м на чемпионатах мира. Килиан (23 года и 349 дней) — самый юный футболист, забивший так много на мундиалях.
До Мбаппе рекордом по числу голов до наступления 24-летия владел Пеле — 7 голов.