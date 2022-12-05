Сборная Англии сыграет с командой Франции в четвертьфинале чемпионата мира по футболу

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Забитыми мячами отметились Джордан Хендерсон (38-я минута), Гарри Кейн (45+3) и Букайо Сака (57). Кейн забил первый гол на нынешнем чемпионате мира и 52-й — в составе сборной Англии. Нападающий занимает второе место в списке лучших бомбардиров национальной команды, уступая только Уэйну Руни, на счету которого 53 забитых мяча. На чемпионате мира 2018 года в России Кейн стал лучшим бомбардиром турнира с шестью голами.

Хендерсон забил в ворота команды Сенегала в возрасте 32 лет и 170 дней. Теперь полузащитник занимает второе место в списке самых возрастных игроков сборной Англии, которые отличались на чемпионатах мира. Хендерсон уступает только бывшему форварду национальной команды Тому Финни, отметившемуся забитым мячом в возрасте 36 лет и 64 дней в ворота команды СССР (2:2) в матче группового этапа мирового первенства 1958 года.

Сборная Сенегала в третий раз принимала участие в чемпионате мира. При этом сенегальцы во второй раз в истории вышли в плей-офф мирового первенства. До этого команда в 2002 году дошла до четвертьфинала, уступив команде Турции (0:1 доп. вр.). На чемпионате мира 2018 года в России сборная Сенегала не смогла выйти из группы, где также выступали команды Колумбии, Японии и Польши.

В четвертьфинале сборная Англии сыграет с действующим чемпионом мира командой Франции. Французы на стадии ⅛ финала обыграли поляков (3:1). Четвертьфинальная встреча между сборными Англии и Франции пройдет 10 ноября.