Англичане — монстры: третий разгром за ЧМ. Впереди — Франция

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
18:00Не началсяЯпонияХорватия
1/8 финала
тв
22:00Не началсяБразилияЮжная Корея
1/8 финала
тв
6.12Не началсяМароккоИспания
1/8 финала
тв
6.12Не началсяПортугалияШвейцария
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяНидерландыАргентина
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяАнглияФранция
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
00:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Англичане — монстры: третий разгром за ЧМ. Впереди — Франция

Уверенная победа британцев над Сенегалом.

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Где Рэшфорд?

Представьте, что вы тренер сборной Англии. Ваш нападающий в предыдущем матче оформляет дубль, который выводит команду в плей-офф с первого места. У этого же форварда прекрасная статистика на турнире: он лучший в команде по числу ударов, в том числе в створ, а также обводок и, собственно, голов. Плюс его прямой конкурент пока не впечатляет, а в день игры выбывает по личным причинам. Вы поставите этого форварда в основу?

Гарет Саутгейт не поставил. Хотя Рэшфорд сделал все для попадания в основу, а Стерлинг, его конкурент по позиции, не попал в заявку (по слухам, из-за ограбления дома в Лондоне). Более того, основной состав сборной Англии отличался лишь на одну позицию по сравнению с предыдущей игрой — и в запасе остался именно автор двух голов. Почему так?

Спорный выбор состава

Болельщики постоянно задают вопросы Саутгейту по его неоднозначным решениям, но они остаются без ответа. И сейчас ничего нового: тренер сборной Англии решил, что Рэшфорду не стоит выходить с первых минут, а на флангах атаки должны играть два левоногих футболиста — Сака и Фоден. Вопросы? Они неуместны — отвечать будем на поле.

Глобально к Саутгейту не придраться. За шесть лет руководства сборной он ни разу не проигрывал на крупном турнире сопернику, значительно уступающему в классе. За тренера говорят результаты: полуфинал ЧМ-2018, финал Евро-2020. Но в матче с Сенегалом за исход встречи англичанам было тревожно. Правда, лишь полчаса.

Сонный старт британцев

Британцы проспали старт встречи. Вообще их сонная игра уже давно не удивляет — англичане постоянно в первые минуты перемещают мяч по полю в убаюкивающем темпе, только пока перед ними никто не ставил тяжелых задач. Сенегал поставил: в первые 30 с небольшим минут африканцы создали два с половиной голевых момента, но ни Сарр, ни Диа шансами не воспользовались. Хотя забитый мяч сенегальцев был бы логичен.

Англия внешне не нервничала, однако для уверенности ей точно требовался гол. Но как его создать, когда нет моментов? Оказалось, просто нужно подождать и использовать знаменитые ассистентские качества Кейна. Именно капитан сборной Англии, опустившийся вглубь, раскрутил результативную атаку команды: выдал изумительный разрезающий пас на Беллингема, а тот сделал передачу Хендерсону — 1:0.

Долгожданный гол Кейна

Что Англия делает на чемпионате мира, когда забивает первый гол? Сразу забивает второй. Узнаваемый почерк мы видели в играх с Ираном и Уэльсом, произошло это и сейчас: не прошло и десяти минут, как первый гол в Катаре забил Кейн.

Вот что отличает топ-сборные от остальных. Во-первых, Сенегал подкачала реализация — без Мане открыть счет было некому. Англия же и без моментов смогла забить свое. Во-вторых, британцы быстренько постарались убить надежду и удвоили преимущество в счете. Многим командам на этом турнире не хватало подобной хватки — например, Германии и Испании в играх с Японией или Аргентине против Саудовской Аравии.

Спокойная победа

В перерыве африканцы сделали сразу три перестановки, но все — по позиции. Алиу Сиссе просто поменял наиболее инертных игроков на свежих, однако картина игры осталась прежней. Даже владение мячом не изменилось. Англия продолжала заниматься тем же, чем и до перерыва — перегружала левый фланг за счет Фодена, Беллингема и подключений Шоу, а также создавала изоляции для Саки на правой бровке. В первом тайме подобная тактика не работала, зато на 57-й минуте все получилось: Фоден с партнерами смастерил голевую атаку на левой бровке, а одинокий Сака завершил ее.

3:0 — слишком много по такой встрече. Сенегал точно не заслужил крупного поражения, однако англичане были беспощадны. Они и после третьего мяча действовали образцово: спокойно оборонялись и не позволяли африканцам даже задуматься о вероятности спасения игры. Уверенная победа — примерно такая же, как у Франции над Польшей.

В четвертьфинале англичане встретятся именно с французами. Классическая встреча непримиримых соперников, которая покажет истинную силу обоих. И для Франции, и для Англии это будет первый матч с равным себе противником. Ждем жару!

Гоша Чернов

Англия
3:0
Первый тайм: 2:0
Сенегал
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История чемпионатов мира
1954
Швейцария
1
ФРГ
ФРГ
2
Венгрия
Венгрия
3
Австрия
Австрия
1998
Франция
1
Франция
Франция
2
Бразилия
Бразилия
3
Хорватия
Хорватия
2002
Япония, Южная Корея
1
Бразилия
Бразилия
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
2006
Германия
1
Италия
Италия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
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