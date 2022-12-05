Стерлинг покинул сборную на ЧМ из-за кражи со взломом в его доме, пишут СМИ

В воскресенье сборная Англии сообщила, что Стерлинг не примет участие в матче ⅛ финала чемпионата мира против команды Сенегала (3:0) по семейным обстоятельствам.
По информации газеты, Стерлинг узнал о происшествии в его доме в графстве Суррей (Юго-Восточная Англия) в субботу вечером. Из дома были украдены часы на сумму 300 тысяч фунтов стерлингов (более 350 тысяч евро). В тот момент в доме находилась подруга футболиста Пейдж Милиан и двое детей. Девушка вызвала полицию. Отмечается, что воры, вламываясь в дом, рассчитывали, что Милиан и дети находятся в Катаре.
Ожидается, что футболист вскоре вернется в Катар, где сборной Англии 10 декабря предстоит сыграть в четвертьфинале чемпионата мира с действующим чемпионом — командой Франции.
В текущем розыгрыше чемпионата мира Стерлинг принял участие в двух матчах, забил мяч и отдал голевую передачу.