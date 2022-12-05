Настоящий чемпионат мира начинается сейчас. Мы получили два огненных четвертьфинала!

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
18:00Не началсяЯпонияХорватия
1/8 финала
тв
22:00Не началсяБразилияЮжная Корея
1/8 финала
тв
6.12Не началсяМароккоИспания
1/8 финала
тв
6.12Не началсяПортугалияШвейцария
1/4 финала
9.12Не началсяП 53П 54
1/4 финала
9.12Не началсяНидерландыАргентина
1/4 финала
10.12Не началсяП 55П 56
1/4 финала
10.12Не началсяАнглияФранция
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
09:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Настоящий чемпионат мира начинается сейчас. Мы получили два огненных четвертьфинала!

Результаты первых матчей ⅛ финала подарили две супердуэли на следующей стадии плей-офф — Нидерланды — Аргентина и Англия — Франция.

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13
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13
фотографий
13
фотографий

Чемпионат мира-2022 изначально генерировал очень странные эмоции. Турнир, до старта которого раньше отсчитывали дни, впервые встроили в середину европейского сезона, лишив сборные нормальной подготовки, а зрителей — накатывающего эффекта ожидания. В итоге пришлось резко перестраиваться с клубных раскладов и в спешке вспоминать составы групп ЧМ.

Запрет на алкоголь, ограниченная локация и фейк-болельщики тоже повлияли на атмосферу. Международные соревнования всегда ассоциировались с какой-то беззаботностью и рок-н-роллом: целые нации знакомились и путешествовали, поддерживали градус промилле, как в фильме «Еще по одной», и просто кайфовали от топового футбола.

В Катаре ничего этого нет: вся логистика упирается в метро и автобусы, пиво не найдешь днем с огнем (гарантированно — только в фан-зоне), а количество индусов, пакистанцев и других представителей массовки, надевающих футболки разных сборных из-за нехватки реальных фанатов, вызывает ощущение искусственности.

С такими вводными хотелось получить хотя бы качественное зрелище, рождаемое обычно на Евро и чемпионатах мира несмотря на все проблемы. Но и тут возникли проблемы. Шесть нулевых ничьих на групповом этапе (четыре года назад в России случилась только одна!), дефицит красивых голов и минимум громких афиш реально вынуждали ностальгировать по ЧМ-2018: с не замолкающей Никольской, толпами хмельных латиноамериканцев и шедеврами Павара, Куарежмы, Модрича и Крооса.

А что останется в памяти от стартового отрезка в Катаре? Классные мячи Ришарлиссона и Райта, провалы Бельгии, Германии и Уругвая, а также ряд сенсаций. Все это — супер, но чемпионат мира до сих пор не получил праймовых встреч — не только по содержанию, но и по статусу команд.

Если в России уже в ⅛ финала сошлись Португалия с Уругваем, Франция с Аргентиной и Англия с Колумбией (уж не говорю про классные вывески в группах), то на ЧМ-2022 пока приходится искусственно создавать интригу.

Например, сколько бы ни восхищались сборной США, но Нидерланды ее переехали, так и не активировав турбо-режим. Луи ван Гала до этой игры критиковали за прагматичный футбол, но только сейчас все поняли: «Оранжевые» действуют с огромным запасом. И теперь особенно интересно, что они предпримут против Аргентины с Месси, которая после провала с Саудовской Аравией раздавила всех, причем практически без шансов.

Нидерланды — Аргентина в четвертьфинале — реально подарок. Потому что таких матчей в Катаре еще не было. Даже битва Германии с Испанией теряет в статусности из-за итогового вылета немцев.

Вторая пара на следующей стадии тоже захватывает. Франция производит самое яркое впечатление, но только в четвертьфинале включится на максимум. Да, Австралия вела против «Трехцветных» 16 минут, но развалилась и получила по полной программе. Дания тоже сопротивлялась до последнего, но не устояла. Встреча с Тунисом ничего не решала. А Польша в ⅛ финала вообще стала самым слабым соперником на турнире — как можно искренне праздновать гол на последней минуте, «горя» в три. Ответ прост — также, как и всеми силами оборонять 0:2, а не пытаться забить самим.

Заруба с Англией станет мировым бестселлером, которого ждали десять лет (последний раз команды встречались на крупных турнирах на Евро-2012). И, кажется, именно сейчас выйдет лучшая серия — с идеальным актерским составом, сюжетом и спецэффектами.

Для многих настоящий чемпионат мира стартует только сейчас — когда все аутсайдеры уже вылетели, на первой стадии плей-офф остались фавориты и сборные-сенсации, а в четвертьфинале зарубятся уже только гранды.

Нехватку эмоций, фестиваля и атмосферы в Катаре еще можно спасти ярким футболом.

Пришло время зажигать!

Автор: Леонид Волотко

Англия
3:0
Первый тайм: 2:0
Сенегал
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Вся история чемпионатов
История чемпионатов мира
1930
Уругвай
1
Уругвай
Уругвай
2
Аргентина
Аргентина
3
Югославия
Югославия
3
США
США
1958
Швеция
1
Бразилия
Бразилия
2
Швеция
Швеция
3
Франция
Франция
1966
Англия
1
Англия
Англия
2
ФРГ
ФРГ
3
Португалия
Португалия
1994
США
1
Бразилия
Бразилия
2
Италия
Италия
3
Швеция
Швеция
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Стадионы
Ахмед бин Али (Эр-Райян)
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Эль-Тумама (Доха)
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