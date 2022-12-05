Экс-форвард сборной Бразилии Адриано расстался с женой спустя 24 дня после свадьбы. Они поссорились из-за матча ЧМ-2022

По информации Globo Extra, 40-летний бразилец поссорился с 25-летней девушкой из-за того, что уехал к друзьям смотреть матч чемпионата мира-2022 между сборными Бразилии и Швейцарии (1:0) и пропал на два дня. Супруги планировали в выходные мероприятие для семьи и близких друзей, но вечеринка сорвалась.