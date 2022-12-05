Экс-форвард сборной Бразилии Адриано расстался с женой спустя 24 дня после свадьбы. Они поссорились из-за матча ЧМ-2022
Бывший нападающий сборной Бразилии Адриано растался со своей женой Микаэлой Мекситой спустя 24 дня после заключения брака.
Бывший нападающий сборной Бразилии Адриано растался со своей женой Микаэлой Мекситой спустя 24 дня после заключения брака.
По информации Globo Extra, 40-летний бразилец поссорился с 25-летней девушкой из-за того, что уехал к друзьям смотреть матч чемпионата мира-2022 между сборными Бразилии и Швейцарии (1:0) и пропал на два дня. Супруги планировали в выходные мероприятие для семьи и близких друзей, но вечеринка сорвалась.
Микаэла осталась недовольна объяснениями экс-форварда «Интера», в результате чего они отписались друг от друга в социальных сетях. Девушка удалила все совместные фотографии.
Сборная Бразилии сыграет с Кореей в ⅛ финала чемпионата мира-2022. Матч пройдет в понедельник, 5 декабря. Начало игры — в 22.00 по московскому времени.