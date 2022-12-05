Жиру: после гола получил слишком много сообщений. Реакцию Анри узнаем в ближайшее время

«Когда я забил, сразу подумал о своей семье и обо всех моих друзьях. Это что-то удивительное, особенно то, что я сделал это во время чемпионата мира.



Я очень рад команде, этот гол вывел нас на правильный путь, особенно после двойного-тройного момента Польши. В первом тайме у нас были ещё моменты, два гола мы смогли забить во второй половине. Я получил слишком много сообщений. Что касается Тьерри Анри, то я думаю, что мы узнаем его реакцию в ближайшие часы и дни. Я немного подмигнул ему, это огромная гордость — опередить его.



Надеюсь продолжать забивать много голов, чтобы пройти дальше в этом соревновании. Физически со мной всё хорошо, проблем нет», — приводит слова Жиру RMC Sport.