Садио Мане остался доволен выступлением сборной Сенегала на ЧМ-2022
Форвард сборной Сенегала Садио Мане прокомментировал выступление национальной команды на ЧМ-2022.
Форвард сборной Сенегала Садио Мане прокомментировал выступление национальной команды на ЧМ-2022.
Футболист пропустил турнир из-за травмы.
«Люди в Сенегале очень гордятся вашим выступлением на чемпионате мира, вы покорили сердца всех сенегальцев, достойно представив цвета нашей национальной сборной», — написал Мане в социальных сетях.
Сенегальцы сумели выйти из группы, но уступили на стадии ⅛ финала сборной Англии (0:3).