Форвард Аргентины Лионель Месси назвал фаворитов ЧМ-2022

«Бразилия играет очень хорошо, если не считать поражения от Камеруна. Они продолжают оставаться одним из главных фаворитов. Также Франция, которая очень четко понимает, что делает, когда получает мяч, они значительное время контролируют мяч», — цитирует Месси Ole.