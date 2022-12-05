Сотворят ли японцы еще одну сенсацию? Не споткнется ли Бразилия о Корею? Главные интриги дня

Япония — Хорватия

Команда — сенсация группового этапа и финалист ЧМ-2018 встретятся уже в первом раунде плей-офф. Более веселый путь на крупном турнире, чем у Японии, сложно представить. Азиаты проиграли Коста-Рике (0:1), но обыграли Испанию (2:1) и Германию (2:1), оставив бундестим за бортом чемпионата мира.

Футбол Чемпионат мира 2022 1/8 финала, 5.12.2022, 18:00 Япония - Хорватия -

Японцы не просто вышли из группы смерти, но и заняли первое место! От этого команда не становится фаворитом матча с Хорватией, но и не остается безнадежным аутсайдером.

Сборная Японии не смогла проявить себя в игре первым номером с костариканцами, но выжала максимум из матчей, где ей приходилось действовать без мяча. Сегодняшняя встреча, скорее всего, снова пройдет с территориальным преимуществом оппонента, но удастся ли Японии в третий раз воспользоваться шансами?

Хорваты в группе не впечатлили, выдав только один сильный матч. Команда Златко Далича по делу разнесла Канаду (4:1), но выглядела посредственно с Марокко (0:0) и беззубо с Бельгией (0:0). Япония уже показала, что способна наказывать за плохую реализацию. Преобразится ли в плей-офф Хорватия? Ждем шоу от Луки Модрича!

Команды дважды встречались на чемпионатах мира. В 1998 году хорваты победили в группе (1:0), а в 2006-м разошлись миром (0:0). Как же не хочется повторения последнего результата!

Бразилия — Корея

Футбол Чемпионат мира 2022 1/8 финала, 5.12.2022, 22:00 Бразилия - Южная Корея -

Бразилия заранее получила путевку в плей-офф, но в последнем туре чуть не упустила первое место в группе — Швейцарии не хватило одного гола. К тому же из-за травм вылетели два левых защитника (Алекс Сандро и Алекс Теллес) и форвард Габриэль Жезус.

Несмотря на это, Бразилия — очевидный фаворит. Как бы ни было обидно фанатам корейской сборной, но счет июньского товарищеского матча между этими командами (5:1 в пользу Бразилии) и сегодня отражает расклад сил. Тем более что в состав вернулся Неймар, которому нужно догонять партнеров по «ПСЖ» в гонке бомбардиров. У Мбаппе уже 5 мячей в Катаре, у Месси — 3.

А что Корея? Потрясающий забег Сон Хын Мина, передача вразрез и завершение от Хван Хи Чхана принесли азиатской команде победу над вторым составом Португалии и заветную путевку в плей-офф. К тому же корейцы оставили без ⅛ финала сборную Уругвая — это уже заслуживает уважения. Да, ЧМ-2022 в Катаре уже принес много сенсаций, но, кажется, на этот раз шансов мало.

Корейская оборона из Кимов была ослаблена из-за повреждения главного — Ким Мин Чжэ из «Наполи» рискует не сыграть с бразильцами, хоть и заявлял о готовности выйти на поле даже с риском усугубить травму икры.

Для победы над Бразилией всем футболистам сборной Южной Кореи необходимо выдать матч жизни. Получится ли?

Четвертьфинал