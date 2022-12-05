Форвард сборной Англии установил уникальное достижение на чемпионате мира

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Как сообщает Opta, нападающий реализовал каждый из своих ударов в створ на чемпионатах мира. Таковых теперь семь. Кейн семь раз пробил в створ ворот — столько же раз он и отличился.

Напомним, 29-летний англичанин отметился забитым мячом в матче с Сенегалом (3:0) в ⅛ финала чемпионата мира — 2022. Это первый гол футболиста в Катаре. Еще шесть мячей он забил на ЧМ-2018 в России, став лучшим бомбардиром того мундиаля.

В четвертьфинале команда Гарета Саутгейта встретится со сборной Франции. Матч пройдет 10 декабря. Стартовый свисток для команд прозвучит в 22.00 по московскому времени.