Форвард сборной Англии установил уникальное достижение на чемпионате мира
Форвард сборной Англии по футболу Харри Кейн стал автором уникального достижения в истории чемпионатов мира.
Форвард сборной Англии по футболу Харри Кейн стал автором уникального достижения в истории чемпионатов мира.
Как сообщает Opta, нападающий реализовал каждый из своих ударов в створ на чемпионатах мира. Таковых теперь семь. Кейн семь раз пробил в створ ворот — столько же раз он и отличился.
Напомним, 29-летний англичанин отметился забитым мячом в матче с Сенегалом (3:0) в ⅛ финала чемпионата мира — 2022. Это первый гол футболиста в Катаре. Еще шесть мячей он забил на ЧМ-2018 в России, став лучшим бомбардиром того мундиаля.
В четвертьфинале команда Гарета Саутгейта встретится со сборной Франции. Матч пройдет 10 декабря. Стартовый свисток для команд прозвучит в 22.00 по московскому времени.
Сегодня, 5 декабря, состоятся два матча ⅛ финала турнира: Япония — Хорватия (18.00) и Бразилия — Южная Корея (22.00).