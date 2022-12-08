Все рекорды ЧМ: 10 голов Венгрии в одном матче, 6 ассистов Пеле, 84 км Мюллера

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
9.12Не началсяХорватияБразилия
1/4 финала
9.12Не началсяНидерландыАргентина
1/4 финала
10.12Не началсяМароккоПортугалия
1/4 финала
10.12Не началсяАнглияФранция
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
13:31 (мск), источник: Sports.Ru

Все рекорды ЧМ: 10 голов Венгрии в одном матче, 6 ассистов Пеле, 84 км Мюллера

От простых до уникальных.

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Источник: РИА "Новости"

В матче ⅛ против Польши Килиан Мбаппе устроил шоу: отдал ассист на Жиру, а во втором тайме оформил роскошный дубль. Француз стал первым игроком, забившим 8-й гол (а потом и 9-й) на чемпионатах мира до 24-летия.

Это хороший повод напомнить и о других рекордах чемпионатов мира — и командных, и индивидуальных. Начнем с простого.

Лучшие бомбардиры ЧМ в рамках одного турнира

ИгрокСтранаГолыГод
Жюст ФонтенФранция131958
Шандор КочишВенгрия111954
Герд МюллерФРГ101970
ЭйсебиоПортугалия91966
АдемирБразилия91950
РоналдоБразилия82002
Гильермо СтабилеАргентина81930
ЛеонидасБразилия71938
ЖаирзиньоБразилия71970
Гжегож ЛятоПольша71974

Лучшие ассистенты ЧМ в рамках одного турнира

ИгрокСтранаАссистыГод
ПелеБразилия61970
Роберт ГадохаПольша51974
Пьер ЛиттбарскиФРГ51982
Диего МарадонаАргентина51986
Томас ХесслерГермания51994

Из шести ассистов Пеле на ЧМ-1970 два он сделал в финале против Италии.

Сухие серии вратарей в рамках одного турнира

ИгрокСтранаСухие матчиГод
Ян ЙонгблудНидерланды51974
Вальтер ДзентаИталия51990
Клаудио ТаффарелБразилия51994
Фабьен БартезФранция51998
Оливер КанГермания52002
Джанлуиджи БуффонИталия52006
Икер КасильясИспания52010

Сразу у семи голкиперов одинаковый результат — 5 сухих матчей за один ЧМ. Мы расставили их в хронологическом порядке, но зафиксируем: самая длинная серия без пропущенных голов в минутах — у Вальтера Дзенги. На ЧМ-1990 он не пропускал 517 минут.

Фабьен Бартез — обладатель сразу двух вратарских достижений. Он не только сыграл пять матчей на ноль в рамках одного турнира, но и стал вторым вратарем с десятью матчами без пропущенных на ЧМ (матчи на ноль были в 1998-м, 2002-м и 2006-м). Первый — Питер Шилтон.

От личных рекордов переходим к командным.

Сборные с максимум голов за один чемпионат мира

СборнаяГолыГод
Венгрия271954
Франция231958
Бразилия221950
Бразилия191970
Бразилия182002
Аргентина181930
Германия182014

В 1954-м в составе Венгрии играл Шандор Кошич, забивший 11 из 27 голов сборной. Правда, победить сборную ФРГ в финале не удалось. После того, как венгры забили два гола к 8-й минуте, они сами пропустили два в следующие десять. В конце игры Хельмут Ран оформил дубль и вырвал победу для немцев.

Самый крупный счет на ЧМ

МатчСчетГод
Венгрия - Сальвадор10:11982
Венгрия - Южная Корея9:01954
Югославия - Заир9:01974

Нужно много голов на ЧМ? Зовите сборную Венгрии. В 1982 они устроили крупнейший погром в истории. После 3:0 в первом тайме венгры забили 7 голов во втором. Ласло Кишш стал автором самого быстрого хет-трика в истории ЧМ — уложился за 7 минут.

Всего в промежутке с 69-й по 76-ю минуту матча сборная Венгрии забила четыре гола. Иронично, но из группы венгры тогда не вышли — стали только третьими, не выигрыв у Аргентины и Бельгии.

Самые результативные ЧМ (32 участника)

ГодВсего головСреднее за игру
20141712,67
19981712,67
20181692,64
20021612,52
20061472,30

4 из 5 самых результативных ЧМ — в XXI веке. У ЧМ-2022 пока отличный темп — 134 забитых (2,58 за игру). Есть шансы ворваться в топ-5.

Еще 10 рекордов ЧМ в одну строчку

РекордРекордсменПоказательГод
Чемпион, забивший меньше всегоИспания82010
Чемпион, забивший больше всегоГермания251954
Самый далекий проход без победИрландия1/41990
Худшая разница головЮжная Корея-161954
Самый молодой-тренер чемпионАльберто Супиччи (Уругвай)311930
Больше всего сэйвов за один матчТим Ховард (США)162014
Самый большой пробег за чемТомас Мюллер (Германия)84 км2014
Самый быстрый гол с заменыЭббе Санд (Дания)16 сек.1998
Больше всего голов в одном финалеДжефф Херст (Англия)31966
Больше всего ассистов в одном матчеРоберт Гадоха (Польша)41974

В 2010-м испанцы выиграли все матчи плей-офф и финал с одинаковым счетом — 1:0. Из 8 голов чемпиона мира 5 забил Давид Вилья, 2 — Андрес Иньеста, 1 — Карлес Пуйоль.

Забраться в ¼ ЧМ, забив всего два гола за турнир? Не проблема для сборной Ирландии. После трех ничьих в группе (1:1, 0:0, 1:1) ирландцы сыграли 0:0 с Румынией в ⅛. Победили по пенальти (5:4), но в ¼ проиграли Италии (0:1).

Тренеру первых чемпионов мира — уругвайцев — на момент финала был 31 год и 252 дня. Но на первом ЧМ в истории был тренер, который обошел даже Альберто Суппичи. Сборную Аргентины тренировал 27-летний Хуан Хосе Трамутола.

Дмитрий Письменский, Руслан Копылов

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