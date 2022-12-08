Все рекорды ЧМ: 10 голов Венгрии в одном матче, 6 ассистов Пеле, 84 км Мюллера
От простых до уникальных.
От простых до уникальных.
В матче ⅛ против Польши Килиан Мбаппе устроил шоу: отдал ассист на Жиру, а во втором тайме оформил роскошный дубль. Француз стал первым игроком, забившим 8-й гол (а потом и 9-й) на чемпионатах мира до 24-летия.
Это хороший повод напомнить и о других рекордах чемпионатов мира — и командных, и индивидуальных. Начнем с простого.
|Игрок
|Страна
|Голы
|Год
|Жюст Фонтен
|Франция
|13
|1958
|Шандор Кочиш
|Венгрия
|11
|1954
|Герд Мюллер
|ФРГ
|10
|1970
|Эйсебио
|Португалия
|9
|1966
|Адемир
|Бразилия
|9
|1950
|Роналдо
|Бразилия
|8
|2002
|Гильермо Стабиле
|Аргентина
|8
|1930
|Леонидас
|Бразилия
|7
|1938
|Жаирзиньо
|Бразилия
|7
|1970
|Гжегож Лято
|Польша
|7
|1974
|Игрок
|Страна
|Ассисты
|Год
|Пеле
|Бразилия
|6
|1970
|Роберт Гадоха
|Польша
|5
|1974
|Пьер Литтбарски
|ФРГ
|5
|1982
|Диего Марадона
|Аргентина
|5
|1986
|Томас Хесслер
|Германия
|5
|1994
Из шести ассистов Пеле на ЧМ-1970 два он сделал в финале против Италии.
|Игрок
|Страна
|Сухие матчи
|Год
|Ян Йонгблуд
|Нидерланды
|5
|1974
|Вальтер Дзента
|Италия
|5
|1990
|Клаудио Таффарел
|Бразилия
|5
|1994
|Фабьен Бартез
|Франция
|5
|1998
|Оливер Кан
|Германия
|5
|2002
|Джанлуиджи Буффон
|Италия
|5
|2006
|Икер Касильяс
|Испания
|5
|2010
Сразу у семи голкиперов одинаковый результат — 5 сухих матчей за один ЧМ. Мы расставили их в хронологическом порядке, но зафиксируем: самая длинная серия без пропущенных голов в минутах — у Вальтера Дзенги. На ЧМ-1990 он не пропускал 517 минут.
Фабьен Бартез — обладатель сразу двух вратарских достижений. Он не только сыграл пять матчей на ноль в рамках одного турнира, но и стал вторым вратарем с десятью матчами без пропущенных на ЧМ (матчи на ноль были в 1998-м, 2002-м и 2006-м). Первый — Питер Шилтон.
От личных рекордов переходим к командным.
|Сборная
|Голы
|Год
|Венгрия
|27
|1954
|Франция
|23
|1958
|Бразилия
|22
|1950
|Бразилия
|19
|1970
|Бразилия
|18
|2002
|Аргентина
|18
|1930
|Германия
|18
|2014
В 1954-м в составе Венгрии играл Шандор Кошич, забивший 11 из 27 голов сборной. Правда, победить сборную ФРГ в финале не удалось. После того, как венгры забили два гола к 8-й минуте, они сами пропустили два в следующие десять. В конце игры Хельмут Ран оформил дубль и вырвал победу для немцев.
|Матч
|Счет
|Год
|Венгрия - Сальвадор
|10:1
|1982
|Венгрия - Южная Корея
|9:0
|1954
|Югославия - Заир
|9:0
|1974
Нужно много голов на ЧМ? Зовите сборную Венгрии. В 1982 они устроили крупнейший погром в истории. После 3:0 в первом тайме венгры забили 7 голов во втором. Ласло Кишш стал автором самого быстрого хет-трика в истории ЧМ — уложился за 7 минут.
Всего в промежутке с 69-й по 76-ю минуту матча сборная Венгрии забила четыре гола. Иронично, но из группы венгры тогда не вышли — стали только третьими, не выигрыв у Аргентины и Бельгии.
|Год
|Всего голов
|Среднее за игру
|2014
|171
|2,67
|1998
|171
|2,67
|2018
|169
|2,64
|2002
|161
|2,52
|2006
|147
|2,30
4 из 5 самых результативных ЧМ — в XXI веке. У ЧМ-2022 пока отличный темп — 134 забитых (2,58 за игру). Есть шансы ворваться в топ-5.
|Рекорд
|Рекордсмен
|Показатель
|Год
|Чемпион, забивший меньше всего
|Испания
|8
|2010
|Чемпион, забивший больше всего
|Германия
|25
|1954
|Самый далекий проход без побед
|Ирландия
|1/4
|1990
|Худшая разница голов
|Южная Корея
|-16
|1954
|Самый молодой-тренер чемпион
|Альберто Супиччи (Уругвай)
|31
|1930
|Больше всего сэйвов за один матч
|Тим Ховард (США)
|16
|2014
|Самый большой пробег за чем
|Томас Мюллер (Германия)
|84 км
|2014
|Самый быстрый гол с замены
|Эббе Санд (Дания)
|16 сек.
|1998
|Больше всего голов в одном финале
|Джефф Херст (Англия)
|3
|1966
|Больше всего ассистов в одном матче
|Роберт Гадоха (Польша)
|4
|1974
В 2010-м испанцы выиграли все матчи плей-офф и финал с одинаковым счетом — 1:0. Из 8 голов чемпиона мира 5 забил Давид Вилья, 2 — Андрес Иньеста, 1 — Карлес Пуйоль.
Забраться в ¼ ЧМ, забив всего два гола за турнир? Не проблема для сборной Ирландии. После трех ничьих в группе (1:1, 0:0, 1:1) ирландцы сыграли 0:0 с Румынией в ⅛. Победили по пенальти (5:4), но в ¼ проиграли Италии (0:1).
Тренеру первых чемпионов мира — уругвайцев — на момент финала был 31 год и 252 дня. Но на первом ЧМ в истории был тренер, который обошел даже Альберто Суппичи. Сборную Аргентины тренировал 27-летний Хуан Хосе Трамутола.
Дмитрий Письменский, Руслан Копылов