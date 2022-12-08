Все рекорды ЧМ: 10 голов Венгрии в одном матче, 6 ассистов Пеле, 84 км Мюллера

В матче ⅛ против Польши Килиан Мбаппе устроил шоу: отдал ассист на Жиру, а во втором тайме оформил роскошный дубль. Француз стал первым игроком, забившим 8-й гол (а потом и 9-й) на чемпионатах мира до 24-летия.

Это хороший повод напомнить и о других рекордах чемпионатов мира — и командных, и индивидуальных. Начнем с простого.

Лучшие бомбардиры ЧМ в рамках одного турнира Игрок Страна Голы Год Жюст Фонтен Франция 13 1958 Шандор Кочиш Венгрия 11 1954 Герд Мюллер ФРГ 10 1970 Эйсебио Португалия 9 1966 Адемир Бразилия 9 1950 Роналдо Бразилия 8 2002 Гильермо Стабиле Аргентина 8 1930 Леонидас Бразилия 7 1938 Жаирзиньо Бразилия 7 1970 Гжегож Лято Польша 7 1974

Лучшие ассистенты ЧМ в рамках одного турнира Игрок Страна Ассисты Год Пеле Бразилия 6 1970 Роберт Гадоха Польша 5 1974 Пьер Литтбарски ФРГ 5 1982 Диего Марадона Аргентина 5 1986 Томас Хесслер Германия 5 1994

Из шести ассистов Пеле на ЧМ-1970 два он сделал в финале против Италии.

Сухие серии вратарей в рамках одного турнира Игрок Страна Сухие матчи Год Ян Йонгблуд Нидерланды 5 1974 Вальтер Дзента Италия 5 1990 Клаудио Таффарел Бразилия 5 1994 Фабьен Бартез Франция 5 1998 Оливер Кан Германия 5 2002 Джанлуиджи Буффон Италия 5 2006 Икер Касильяс Испания 5 2010

Сразу у семи голкиперов одинаковый результат — 5 сухих матчей за один ЧМ. Мы расставили их в хронологическом порядке, но зафиксируем: самая длинная серия без пропущенных голов в минутах — у Вальтера Дзенги. На ЧМ-1990 он не пропускал 517 минут.

Фабьен Бартез — обладатель сразу двух вратарских достижений. Он не только сыграл пять матчей на ноль в рамках одного турнира, но и стал вторым вратарем с десятью матчами без пропущенных на ЧМ (матчи на ноль были в 1998-м, 2002-м и 2006-м). Первый — Питер Шилтон.

От личных рекордов переходим к командным.

Сборные с максимум голов за один чемпионат мира Сборная Голы Год Венгрия 27 1954 Франция 23 1958 Бразилия 22 1950 Бразилия 19 1970 Бразилия 18 2002 Аргентина 18 1930 Германия 18 2014

В 1954-м в составе Венгрии играл Шандор Кошич, забивший 11 из 27 голов сборной. Правда, победить сборную ФРГ в финале не удалось. После того, как венгры забили два гола к 8-й минуте, они сами пропустили два в следующие десять. В конце игры Хельмут Ран оформил дубль и вырвал победу для немцев.

Самый крупный счет на ЧМ Матч Счет Год Венгрия - Сальвадор 10:1 1982 Венгрия - Южная Корея 9:0 1954 Югославия - Заир 9:0 1974

Нужно много голов на ЧМ? Зовите сборную Венгрии. В 1982 они устроили крупнейший погром в истории. После 3:0 в первом тайме венгры забили 7 голов во втором. Ласло Кишш стал автором самого быстрого хет-трика в истории ЧМ — уложился за 7 минут.

Всего в промежутке с 69-й по 76-ю минуту матча сборная Венгрии забила четыре гола. Иронично, но из группы венгры тогда не вышли — стали только третьими, не выигрыв у Аргентины и Бельгии.

Самые результативные ЧМ (32 участника) Год Всего голов Среднее за игру 2014 171 2,67 1998 171 2,67 2018 169 2,64 2002 161 2,52 2006 147 2,30

4 из 5 самых результативных ЧМ — в XXI веке. У ЧМ-2022 пока отличный темп — 134 забитых (2,58 за игру). Есть шансы ворваться в топ-5.

Еще 10 рекордов ЧМ в одну строчку Рекорд Рекордсмен Показатель Год Чемпион, забивший меньше всего Испания 8 2010 Чемпион, забивший больше всего Германия 25 1954 Самый далекий проход без побед Ирландия 1/4 1990 Худшая разница голов Южная Корея -16 1954 Самый молодой-тренер чемпион Альберто Супиччи (Уругвай) 31 1930 Больше всего сэйвов за один матч Тим Ховард (США) 16 2014 Самый большой пробег за чем Томас Мюллер (Германия) 84 км 2014 Самый быстрый гол с замены Эббе Санд (Дания) 16 сек. 1998 Больше всего голов в одном финале Джефф Херст (Англия) 3 1966 Больше всего ассистов в одном матче Роберт Гадоха (Польша) 4 1974

В 2010-м испанцы выиграли все матчи плей-офф и финал с одинаковым счетом — 1:0. Из 8 голов чемпиона мира 5 забил Давид Вилья, 2 — Андрес Иньеста, 1 — Карлес Пуйоль.

Забраться в ¼ ЧМ, забив всего два гола за турнир? Не проблема для сборной Ирландии. После трех ничьих в группе (1:1, 0:0, 1:1) ирландцы сыграли 0:0 с Румынией в ⅛. Победили по пенальти (5:4), но в ¼ проиграли Италии (0:1).

Тренеру первых чемпионов мира — уругвайцев — на момент финала был 31 год и 252 дня. Но на первом ЧМ в истории был тренер, который обошел даже Альберто Суппичи. Сборную Аргентины тренировал 27-летний Хуан Хосе Трамутола.