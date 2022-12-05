Крыховяк ответил на жесткую критику Дзюбы
Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк высказался о словах российского нападающего Артема Дзюбы, который недавно раскритиковал польских футболистов.
Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк высказался о словах российского нападающего Артема Дзюбы, который недавно раскритиковал польских футболистов.
— Ты видел слова Дзюбы?
— Нет.
— Он сказал, что поляки сначала говорили, что не будут играть со сборной России, а потом сказали: «Жаль, мы с ними не сыграли». Что ты можешь ему ответить?
— Знаете, для меня это уже история. Самое главное, что происходит сегодня. Я не буду комментировать то, что кто-то сказал, потому что не знаю, что именно было сказано.
3 декабря Дзюба, находящийся в данный момент без клуба, не стал скрывать своего негативного отношения к сборной Польши: «Я хотел бы, чтобы был шанс сразиться за выход с поляками, рассказчиками. В связи с последними событиями поляков вообще терпеть не могу».
Сборная Польши без борьбы вышла в финал стыковых матчей к чемпионату мира-2022 из-за отстранения сборной России. Поляки проиграли Франции в ⅛ финала ЧМ-2022 со счетом 1:3.