Крыховяк ответил на жесткую критику Дзюбы

— Ты видел слова Дзюбы?

— Нет.

— Он сказал, что поляки сначала говорили, что не будут играть со сборной России, а потом сказали: «Жаль, мы с ними не сыграли». Что ты можешь ему ответить?

— Знаете, для меня это уже история. Самое главное, что происходит сегодня. Я не буду комментировать то, что кто-то сказал, потому что не знаю, что именно было сказано.

3 декабря Дзюба, находящийся в данный момент без клуба, не стал скрывать своего негативного отношения к сборной Польши: «Я хотел бы, чтобы был шанс сразиться за выход с поляками, рассказчиками. В связи с последними событиями поляков вообще терпеть не могу».

Сборная Польши без борьбы вышла в финал стыковых матчей к чемпионату мира-2022 из-за отстранения сборной России. Поляки проиграли Франции в ⅛ финала ЧМ-2022 со счетом 1:3.